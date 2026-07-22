Milagro en la cordillera: rescataron a cuatro mineros tras tres días varados por la nieve

Cuatro trabajadores mineros fueron rescatados con vida este miércoles luego de permanecer tres días aislados en la cordillera de Catamarca, donde quedaron atrapados a raíz del intenso temporal de nieve que afectó la zona de Fiambalá.

La confirmación fue realizada por Gustavo Molina, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), quien explicó que los operarios lograron sobrevivir en condiciones extremas, con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero y ráfagas de viento blanco que superaron los 140 kilómetros por hora.

Según detalló el dirigente al diario El Esquiú, los cuatro trabajadores se encuentran conscientes y lúcidos, aunque presentan el lógico desgaste físico y emocional tras haber permanecido tres noches incomunicados. "Están lúcidos. Obviamente tienen la repercusión de haber pasado condiciones extremas, pero lo importante es que están bien", expresó.

Los mineros habían quedado aislados desde el jueves en el campamento minero Tres Quebradas, ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera catamarqueña.

El operativo de búsqueda contó con la participación de personal especializado de la zona, trabajadores de distintas empresas mineras, compañías proveedoras, bomberos y organismos provinciales y municipales, quienes aprovecharon su conocimiento del terreno para recorrer posibles refugios.

Durante la mañana de este miércoles, los rescatistas localizaron primero la camioneta donde permanecían dos de los operarios y, poco después, encontraron a los otros dos trabajadores, quienes habían salido en busca de señal para intentar informar su ubicación. Todos fueron hallados en el Salar del Hombre Muerto.

"Estamos hablando prácticamente de un milagro de que los hayamos encontrado", afirmó Molina al referirse al exitoso desenlace del operativo.

Tras el rescate, se dispuso el envío de dos helicópteros, uno proveniente de Buenos Aires y otro de Mendoza, que despegaron desde Cachi, Salta, para colaborar con el traslado de los trabajadores. No obstante, las autoridades advirtieron que el operativo aéreo dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas en la zona.

Superada la emergencia, desde AOMA adelantaron que impulsarán una investigación para determinar si se respetaron los protocolos de seguridad y establecer por qué los vehículos salieron pese a las adversas condiciones climáticas.

"Hoy no estamos buscando culpables, sino poniendo toda la energía en encontrar a las personas. Ahora viene la investigación, hay muchas preguntas para hacer", sostuvo Molina, quien remarcó que la actividad minera en la región convive habitualmente con un clima extremo y que será necesario analizar si las medidas preventivas fueron suficientes para evitar que los trabajadores quedaran expuestos a semejante situación.