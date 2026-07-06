Alerta de Unicef: 330 niños murieron o resultaron heridos este año por la guerra en Sudán

Al menos 330 niños murieron o resultaron heridos en lo que va de 2026 como consecuencia de la guerra que enfrenta al Ejército de Sudán con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), según informó este lunes Unicef. El organismo advirtió que los menores continúan siendo víctimas de los ataques mientras se agrava la crisis humanitaria en el país africano.

Además del creciente número de víctimas infantiles, la ONU emitió una "alerta roja" por la situación en la ciudad de El Obeid, donde teme que se produzca una ofensiva de gran magnitud por parte de los paramilitares. El organismo advirtió sobre el riesgo de que se repitan atrocidades similares a las registradas el año pasado en otras localidades.

En un comunicado, el director de Unicef en Sudán, Sheldon Yett, sostuvo que los niños "mueren y resultan heridos en sus hogares, en las carreteras, en los mercados y mientras intentan acceder a servicios esenciales como la educación y la atención médica".

La guerra entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido comenzó en abril de 2023 y, de acuerdo con organizaciones humanitarias, ya dejó más de 200.000 muertos.

Según Unicef, los ataques con drones provocaron más de un millar de muertes desde comienzos de este año y representan el 60% de las víctimas infantiles registradas en la región central de Kordofán.

La ciudad de El Obeid, capital de esa región, permanece desde hace semanas bajo bombardeos de las FAR, que atacan infraestructuras civiles, entre ellas centrales eléctricas, redes de agua y escuelas.

La crisis también afecta gravemente a la población infantil. De acuerdo con datos de la ONU, cinco millones de niños se encuentran desplazados dentro de Sudán, mientras que más de 825.000 menores de cinco años padecen desnutrición aguda grave, en un contexto de hambre que afecta a millones de personas en todo el país.