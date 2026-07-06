"Sin minorías no hay democracia": el FAS presentó su proyecto de reforma electoral

Por Santotomealdía

El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) presentó en la Legislatura provincial un proyecto de reforma electoral alternativo al impulsado por el oficialismo y cuestionó con dureza a otras iniciativas que promueven la modificación del sistema electoral santafesino. Los diputados Carlos del Frade, Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver advirtieron que algunas de las propuestas actualmente en discusión implican una "restricción de la representación democrática" y buscan consolidar un esquema de poder concentrado en las fuerzas políticas tradicionales.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes en la explanada de la Legislatura, los legisladores del FAS defendieron la necesidad de "democratizar la democracia" y rechazaron, entre otras cuestiones, la posibilidad de establecer nuevos pisos electorales para acceder a cargos legislativos.

Del Frade sostuvo que Santa Fe es una de las pocas provincias del país que calcula los pisos electorales sobre el total del padrón y no sobre los votos efectivamente emitidos, situación que, según señaló, se vuelve aún más restrictiva en un contexto de baja participación electoral.

"En las últimas elecciones votó menos de la mitad del padrón. Por eso, un piso del 3% termina funcionando en la práctica como un porcentaje mucho más alto y deja afuera a las minorías", argumentó el legislador provincial.

El dirigente del FAS cuestionó además las propuestas que impulsan elevar ese umbral al 5% del padrón electoral, lo que, según sus cálculos, implicaría exigir alrededor de 145.000 votos para acceder a una representación legislativa.

Para Del Frade, una reforma de estas características afectaría la pluralidad política. "Sin minorías no hay república y sin minorías no hay democracia", afirmó.

En esa línea, el legislador sostuvo que las principales fuerzas políticas provinciales integran lo que definió como un "partido único santafesino", integrado por sectores del radicalismo, el socialismo, el peronismo y el PRO, al que acusó de intentar preservar un esquema de poder que excluye a las expresiones políticas minoritarias.

El proyecto presentado por el Frente Amplio por la Soberanía propone, entre otros puntos, la eliminación de los pisos electorales para las elecciones generales, la creación de un Tribunal Electoral independiente, la implementación de mecanismos permanentes de auditoría y mayores controles sobre el financiamiento de la actividad política.

No obstante, la iniciativa mantiene el actual esquema de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), conservando el requisito vigente del 1,5% de los votos válidos para acceder a la elección general.

Por su parte, la diputada Claudia Balagué defendió la continuidad del actual sistema de Boleta Única Papel con cinco categorías, y cuestionó la propuesta impulsada por el oficialismo provincial de reducir la cantidad de boletas en las elecciones generales.

"Hemos luchado durante años para dejar atrás la ley de lemas, la boleta sábana y los mecanismos de arrastre electoral. Nos preocupa que ahora se intente volver a sistemas que favorecen nuevamente esos efectos", señaló.

A su turno, el diputado Fabián Palo Oliver sostuvo que la discusión excede aspectos técnicos y forma parte de una estrategia política destinada a fortalecer a los espacios con mayor estructura electoral.

El santotomesino criticó especialmente los argumentos utilizados para justificar la imposición de nuevos pisos electorales y cuestionó que se atribuya esa medida a la necesidad de evitar la proliferación de partidos sin actividad política real.

Asimismo, destacó que el proyecto del FAS es el único que incorpora restricciones explícitas al financiamiento privado de las campañas electorales, incluyendo la prohibición de aportes provenientes de personas jurídicas y la creación de un sistema específico de auditorías.

Palo Oliver vinculó además el financiamiento político con la influencia de grupos económicos sobre las estructuras partidarias tradicionales y reclamó profundizar los mecanismos de control y transparencia.

Finalmente, los legisladores ratificaron que participarán del debate legislativo sobre la reforma electoral y adelantaron que impulsarán modificaciones orientadas a garantizar una mayor representación política, fortalecer los organismos de control y evitar mecanismos que, a su entender, reduzcan la participación democrática en la provincia de Santa Fe.