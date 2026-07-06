Otra venta millonaria para Unión: Mateo Del Blanco seguirá su carrera en Francia

Mateo Del Blanco continuará su carrera en el Racing de Estrasburgo de Francia, luego de que Unión y el club europeo alcanzaran un un acuerdo para la transferencia definitiva del futbolista surgido de las divisiones inferiores rojiblancas.

Si bien las instituciones aún no oficializaron los detalles de la operación, distintas versiones indican que la transferencia se habría concretado por una cifra cercana a los 3 millones de dólares, un monto superior a los 2,5 millones de dólares estipulados en la cláusula de rescisión del defensor. Además, el jugador firmaría un contrato por cuatro temporadas con la entidad que compite en la Ligue 1.

En un primer momento, la salida de Del Blanco parecía encaminarse a través de la ejecución de la cláusula de rescisión. Sin embargo, las negociaciones entre ambas instituciones habrían permitido alcanzar un acuerdo consensuado, una alternativa que resultó favorable tanto para Unión como para el club francés.

Para la dirigencia rojiblanca, la transferencia representa uno de los ingresos más importantes de los últimos mercados de pases, en un contexto de reordenamiento económico e institucional. La operación también se ubica entre las ventas más relevantes realizadas recientemente por el club santafesino.

En el plano deportivo, Leonardo Madelón perderá a uno de los futbolistas que mayor regularidad y rendimiento mostró en las últimas temporadas. Del Blanco se había consolidado como titular por el sector izquierdo, destacándose por su proyección ofensiva, su capacidad física y una evolución que despertó el interés de varios clubes europeos.

Su salida obligará al cuerpo técnico a buscar alternativas para cubrir una posición sensible, justo en la antesala del inicio del Torneo Clausura.

La transferencia también representa un nuevo reconocimiento al trabajo realizado por las divisiones inferiores de Unión. Formado íntegramente en la institución, Del Blanco fue ganándose un lugar en el plantel profesional hasta convertirse en uno de los futbolistas con mayor proyección y valor de mercado del equipo.

Ahora, el defensor afrontará el desafío de competir en una de las ligas más importantes de Europa, mientras que Unión vuelve a capitalizar la formación de jugadores propios mediante una transferencia millonaria que fortalece sus finanzas y ratifica su capacidad para proyectar talentos al fútbol internacional.