Inglaterra eliminó a México en un partidazo y avanzó a cuartos de final

Inglaterra derrotó este domingo por 3 a 2 a México en uno de los mejores partidos del Mundial 2026 y selló su clasificación a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega. El conjunto británico aprovechó su eficacia en los momentos clave y resistió la reacción del seleccionado local para quedarse con un triunfo muy trabajado.

El encuentro, disputado en el Estadio Azteca, tuvo un desarrollo cambiante y de alta intensidad. México fue superior en varios pasajes del juego, pero Inglaterra mostró contundencia en ataque y terminó imponiéndose para seguir en la pelea por el título.

En el comienzo del partido, el equipo dirigido por Javier Aguirre generó las situaciones más claras y estuvo cerca de abrir el marcador, aunque el arquero Jordan Pickford respondió con una gran atajada ante un remate de Raúl Jiménez.

A los 35 minutos, Bukayo Saka envió un centro desde la derecha y Jude Bellingham conectó de cabeza para marcar el 1 a 0. Apenas dos minutos después, Harry Kane asistió nuevamente a Bellingham, quien definió con precisión para ampliar la ventaja y firmar su doblete.

Antes del descanso, Julián Quiñones aprovechó una pelota que la defensa inglesa no logró despejar tras un tiro libre y descontó para México, dejando abierto el partido de cara al segundo tiempo.

En el complemento, los locales volvieron a tomar la iniciativa y se vieron favorecidos por la expulsión de Jarell Quansah, quien vio la tarjeta roja tras una fuerte infracción sancionada por el árbitro Alireza Faghani luego de revisar la jugada en el VAR.

Pese a jugar con un hombre menos, Inglaterra volvió a golpear. Harry Kane convirtió de penal el 3 a 1, luego de una infracción de Rangel sobre Anthony Gordon dentro del área.

México no se resignó y volvió a descontar mediante otro penal, esta vez ejecutado con éxito por Raúl Jiménez, que estableció el 3 a 2 definitivo.

En los minutos finales, el seleccionado mexicano buscó el empate con más empuje que claridad, mientras que Inglaterra resistió la presión y aseguró una clasificación que le permitirá enfrentarse a Noruega el próximo sábado por un lugar en las semifinales del Mundial.