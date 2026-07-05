Escándalo en el Mundial: FIFA dejó en suspenso la sanción a Balogun y jugará los octavos de final

La FIFA decidió dejar en suspenso la fecha de suspensión que debía cumplir el delantero estadounidense Folarin Balogun, por lo que quedó habilitado para disputar el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica. La resolución generó una fuerte polémica al tratarse de una medida poco habitual en una Copa del Mundo.

El atacante había sido expulsado con tarjeta roja directa durante el encuentro ante Bosnia y Herzegovina, pero el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió aplicar el artículo 27 del Código Disciplinario, que permite suspender condicionalmente la ejecución de una sanción durante un período de prueba.

Balogun había recibido la sanción reglamentaria tras un planchazo sobre Tarik Muharemović, infracción encuadrada en los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario.

Sin embargo, la FIFA aclaró que la expulsión no fue anulada ni se hizo lugar a una apelación. La medida consiste en dejar en suspenso el cumplimiento de la fecha de suspensión durante un año. Si el futbolista vuelve a cometer una infracción de similares características dentro de ese plazo, deberá cumplir la sanción pendiente, además de la que corresponda por la nueva falta.

La decisión representa una buena noticia para el entrenador Mauricio Pochettino, que podrá contar con uno de sus principales delanteros, autor de tres goles en cuatro partidos durante el torneo. En contrapartida, desde Bélgica manifestaron su malestar por la resolución.

El caso también reavivó el debate sobre los criterios disciplinarios del organismo y recordó el antecedente de Cristiano Ronaldo, quien en 2025 recibió una sanción similar tras ser expulsado en un partido de las Eliminatorias con Portugal.

La resolución también tuvo repercusiones políticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había cuestionado la expulsión de Balogun, celebró la decisión de la FIFA con un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció al organismo por, según expresó, "hacer lo correcto y revertir una gran injusticia". La publicación fue compartida posteriormente por la cuenta oficial de la Casa Blanca.