Colón lo dio vuelta en Puerto Madryn y logró un triunfo clave para seguir prendido

Por Santotomealdía



Colón consiguió un triunfo de enorme importancia al derrotar este domingo por 2 a 1 a Deportivo Madryn, como visitante, en el partido correspondiente a la 19ª fecha de la Primera Nacional, la primera de la segunda rueda del campeonato. El equipo santafesino reaccionó tras comenzar en desventaja y sumó tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por el ascenso.

La victoria también le permitió al Sabalero dejar atrás la derrota sufrida dos semanas atrás frente a Chaco For Ever y escalar al tercer puesto de la tabla de posiciones, a la espera del resto de la fecha. En un escenario siempre complicado, el conjunto rojinegro fue superior durante gran parte del encuentro y terminó justificando el resultado.

Durante el primer tiempo, Colón manejó mejor la pelota, aunque no logró traducir ese dominio en el marcador.

Sin embargo, a los 7 minutos del complemento, Servetto abrió la cuenta para Deportivo Madryn con un cabezazo que contó con la complicidad del arquero Matías Budiño, quien no pudo contener el balón.

Lejos de sentir el golpe, el equipo rojinegro salió decidido a buscar el empate y, aunque le costó encontrar claridad en los últimos metros, mantuvo la presión sobre el arco rival. La igualdad llegó a los 24 minutos, cuando Julián Marcioni aprovechó una pelota que la defensa local no pudo despejar tras un centro desde la izquierda y definió con un potente derechazo para establecer el 1 a 1.

En el tramo final, ambos equipos tuvieron sus oportunidades, pero fue Colón el que volvió a golpear. A los 42 minutos, Leandro Allende envió un preciso centro desde la izquierda y Bonansea ganó de cabeza para cambiarle la trayectoria a la pelota y marcar el 2 a 1 definitivo.

El Sabalero selló así uno de sus triunfos más importantes de la temporada, una victoria que alimenta la ilusión de seguir peleando por el ascenso mientras aguarda la llegada de refuerzos para afrontar la segunda parte del campeonato.

El próximo compromiso de Colón será el próximo fin de semana, cuando reciba como local a Central Norte de Salta.