Realizarán un Encuentro de Coros por el Día de la Independencia

La Municipalidad de Santo Tomé invitó a la comunidad a participar del Encuentro de Coros que se realizará el próximo jueves 9 de julio, a las 17 horas, en la Parroquia Nuestra Señora de Luján, ubicada en la intersección de avenida Luján y Richieri.

La propuesta se desarrollará en el marco del Año Jubilar Parroquial y de las actividades conmemorativas por los 50 años de la Parroquia Nuestra Señora de Luján. Al mismo tiempo, el encuentro celebrará el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, en una jornada donde la música, la fe y la identidad argentina serán protagonistas.

Participarán reconocidas agrupaciones corales de Santo Tomé y de la ciudad de Santa Fe: A Cordis, Las Dos Orillas, In Voce y Me Piace Cantare. A través de sus interpretaciones, el encuentro buscará fortalecer los lazos de la comunidad, evocando con gratitud la historia compartida, celebrando el presente y renovando la esperanza en el futuro.

La actividad será de acceso libre y gratuito y está destinada a toda la comunidad. Desde el Municipio invitaron especialmente a las familias, vecinos y amantes de la música coral a compartir esta celebración que une los valores patrios con la expresión artística y la vida comunitaria.