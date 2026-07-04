Irán inició los funerales de Estado de Alí Jamenei y prevé la mayor movilización de su historia

Una multitud de fieles comenzó a congregarse desde la madrugada de este sábado en Irán para participar del inicio de los funerales de Estado del ex líder supremo Alí Jamenei, en una ceremonia que las autoridades iraníes proyectan como la movilización más grande de la historia del país.

A cuatro meses de la muerte del ayatolá durante los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos que desencadenaron el conflicto regional, el féretro de Alí Jamenei fue instalado en la Gran Mosalá de Teherán, uno de los principales complejos religiosos de la capital iraní, donde permanecerá expuesto como parte de los homenajes oficiales.

Miles de personas vestidas de negro comenzaron a llegar al lugar incluso antes del inicio formal de las ceremonias, anunciado por la televisión estatal alrededor de las 6 de la mañana, hora local. Sobre el ataúd del ex líder supremo fue colocado su característico turbante negro, uno de los símbolos más representativos de su figura política y religiosa.

Durante la jornada, numerosos asistentes portaron banderas chiitas rojas con la inscripción "Mártir" y se escucharon consignas como "Venganza" y los tradicionales cánticos de "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel", habituales en las movilizaciones oficiales del régimen iraní. Las autoridades estiman que entre 15 y 20 millones de personas podrían participar de las ceremonias únicamente en la capital.

El funeral, que se extenderá durante seis días, se desarrolla en un contexto político particularmente sensible, marcado por las negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán tras la firma de un acuerdo marco para poner fin al conflicto armado, así como por el impacto aún vigente de las protestas registradas meses atrás contra el sistema político iraní.

La participación pública de Mojtaba Jamenei, hijo y sucesor de Alí Jamenei al frente de la República Islámica, continúa siendo una incógnita. Según trascendió, el actual líder habría resultado herido durante el ataque en el que murió su padre y desde entonces solo se ha comunicado mediante mensajes escritos, sin realizar apariciones públicas.

El cronograma oficial prevé que el féretro permanezca expuesto en la Gran Mosalá hasta el próximo lunes, tras lo cual será trasladado en una multitudinaria procesión por las calles de Teherán. Posteriormente, recorrerá distintas ciudades de Irán e Irak antes de su entierro definitivo, programado para el 9 de julio en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste del país y lugar de origen del ex líder iraní.

Las ceremonias, inicialmente previstas para marzo pero postergadas debido a la guerra, incluirán además visitas a importantes santuarios chiitas ubicados en territorio iraquí. Para hacer frente a la masiva afluencia de personas, las autoridades instalaron más de 400 carpas de la Media Luna Roja iraní, además de desplegar camiones cisterna y dispositivos sanitarios especiales ante temperaturas que podrían superar los 35 grados centígrados.

Junto al féretro de Jamenei también fueron colocados los ataúdes de varios familiares fallecidos durante el ataque, entre ellos una hija, un yerno, una nuera y una nieta de 14 meses, según informaron las autoridades iraníes. La ceremonia transcurre bajo una gigantesca imagen del ex líder con el puño en alto, una de las representaciones más utilizadas por el régimen para simbolizar la resistencia frente a Occidente.