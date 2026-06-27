EE.UU. bombardeó objetivos militares iraníes y volvió a poner en riesgo la frágil tregua en Medio Oriente

La tregua alcanzada días atrás entre Estados Unidos e Irán volvió a quedar en una situación de extrema fragilidad este viernes, luego de que fuerzas estadounidenses llevaran adelante una serie de bombardeos sobre objetivos militares iraníes en respuesta al ataque sufrido por un buque comercial en el estrecho de Ormuz.

La operación fue confirmada por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y reavivó los temores de una nueva escalada bélica en Medio Oriente, poniendo en duda la continuidad del acuerdo de cese de hostilidades que ambas naciones habían alcanzado recientemente.

De acuerdo con la información difundida por el ejército estadounidense, los ataques aéreos tuvieron como objetivo depósitos de misiles y drones, además de instalaciones de radar ubicadas sobre la costa iraní del Golfo Pérsico. Washington justificó la ofensiva al señalar que se produjo como represalia por el ataque con drones atribuido a Teherán contra un buque mercante que navegaba por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores estratégicos más importantes para el comercio internacional de petróleo.

A través de un comunicado publicado en la red social X, el CENTCOM calificó el ataque iraní como una "agresión injustificada contra la navegación comercial" y sostuvo que representó una violación directa del alto el fuego vigente. En ese sentido, definió la operación militar como una "respuesta contundente" destinada a garantizar la seguridad del tránsito marítimo internacional.

Desde Irán, los primeros informes indicaron que uno de los bombardeos impactó en las inmediaciones de un muelle de la ciudad de Sirik, ubicada sobre la costa del estrecho de Ormuz. Además, la televisión estatal iraní aseguró que la Guardia Revolucionaria logró repeler un nuevo ataque estadounidense en la zona y advirtió que cualquier agresión adicional será respondida de manera "rápida y decisiva".

Poco después, las propias fuerzas iraníes confirmaron el lanzamiento de ataques contra posiciones estadounidenses en el Golfo, profundizando la tensión en la región.

En paralelo, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, cuestionó los recientes pronunciamientos de Estados Unidos y de varios países del Golfo Pérsico, que habían rechazado la intención de Teherán de aplicar peajes a las embarcaciones que transiten por el estrecho de Ormuz.

"El paso seguro por el estrecho de Ormuz no puede garantizarse mediante acuerdos ambiguos ni mecanismos que ignoren el papel de Irán", expresó el funcionario a través de la red social X, en una nueva señal del endurecimiento de la postura diplomática iraní.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, responsabilizó directamente al gobierno iraní por el ataque al buque comercial y ratificó que garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz constituye un objetivo estratégico para Estados Unidos y para la estabilidad de la economía global.

En medio de este escenario de creciente tensión, surgió una señal positiva en otro de los focos de conflicto de Medio Oriente: Israel y el Líbano alcanzaron un entendimiento para avanzar hacia un eventual cese de las hostilidades entre el ejército israelí y el grupo Hezbollah, en un intento por descomprimir la situación regional.