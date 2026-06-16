Más de 14.000 empresas menos en un año: el retroceso se profundiza en todo el país

La cantidad de empresas empleadoras del sector privado volvió a mostrar una fuerte caída durante marzo y acumuló 25 meses consecutivos de retrocesos interanuales, según un informe elaborado por Politikon Chaco a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Durante el tercer mes del año se contabilizaron 481.635 empresas activas, lo que representa una disminución del 2,8% respecto de marzo de 2025. En términos absolutos, la economía perdió 14.044 firmas en los últimos doce meses.

Desde la consultora advirtieron que la contracción no solo se mantiene desde hace más de dos años, sino que además se viene profundizando en los últimos meses. De hecho, señalaron que la baja registrada en marzo fue la más pronunciada desde que comenzó esta serie de caídas consecutivas.

Al analizar los distintos sectores productivos, la Industria Manufacturera encabezó los descensos con una merma interanual del 4,5%, equivalente a la desaparición de 2.167 empresas. Le siguió el Comercio, que perdió 5.145 firmas y registró una caída del 3,5%.

También mostraron resultados negativos el sector agropecuario, con una baja del 2,3% y 1.179 empresas menos, y la Construcción, que retrocedió 2,1%, con 425 firmas fuera del sistema. El resto de las actividades económicas agrupadas registraron una reducción del 2,3%, lo que significó la pérdida de otras 5.128 empresas.

A nivel provincial, Neuquén fue la única jurisdicción que logró escapar a la tendencia general, al registrar un crecimiento del 0,1%, equivalente a 12 empresas más que un año atrás. En contraste, las restantes 23 provincias presentaron caídas de distinta magnitud.

La reducción más fuerte se observó en La Rioja, donde la cantidad de empleadores disminuyó 10,7% interanual. En el otro extremo se ubicaron La Pampa, la Ciudad de Buenos Aires y San Juan, con retrocesos inferiores al 2%.

En términos absolutos, la mayor pérdida se concentró en la provincia de Buenos Aires, que registró 4.311 empresas menos. Detrás se ubicaron Córdoba, con una baja de 2.187 firmas; la Ciudad de Buenos Aires, con 1.539; y Santa Fe, con 1.305 empresas menos.

Según Politikon Chaco, el peso de estas jurisdicciones explica gran parte del resultado nacional, ya que en conjunto concentran cerca del 72% del total de empresas empleadoras del país.

La situación también muestra un deterioro más amplio si se compara con noviembre de 2023, previo al inicio de la actual gestión nacional. Desde entonces, la cantidad de empresas empleadoras se redujo 5,2%, lo que implica la desaparición de 26.213 firmas en todo el país.

En ese período, la Construcción fue el sector más afectado, con una caída del 9,5% y más de 2.000 empresas menos. También registraron retrocesos significativos la industria manufacturera (-6,8%), el comercio (-4,6%), el agro (-4,5%) y el resto de las actividades agrupadas (-4,9%).

Nuevamente, Neuquén fue la única provincia que mostró un saldo positivo desde noviembre de 2023, con un crecimiento del 2,1%. En cambio, provincias como Tierra del Fuego, Catamarca y La Rioja registraron bajas de dos dígitos durante el mismo período.

El informe también remarca que la caída en la cantidad de empresas tuvo impacto sobre el mercado laboral formal. De acuerdo con un estudio de Misión Productiva basado en datos de la SRT, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 554 de los 948 subsectores económicos relevados perdieron empleo registrado, lo que representa cerca del 60% del total analizado.

La reducción de puestos de trabajo alcanzó no solo a sectores vinculados con la industria o la construcción, sino también a diversas actividades de servicios y profesionales, reflejando un escenario de dificultades que atraviesa a buena parte de la economía formal.