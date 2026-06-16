La industria metalúrgica profundiza su crisis y opera por debajo del 40% de su capacidad

La industria metalúrgica continúa mostrando señales de fuerte deterioro. De acuerdo con el último informe elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la actividad registró en mayo una caída del 5,1% interanual y del 1,4% respecto de abril, profundizando una tendencia negativa que ya acumula una retracción del 6% en los primeros cinco meses del año.

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento es el nivel de utilización de la capacidad instalada, que descendió hasta el 39,8%, perforando por primera vez desde la pandemia la barrera del 40%. Se trata del registro más bajo desde mayo de 2020 y uno de los peores valores de toda la serie histórica.

Desde la entidad señalaron que este indicador refleja un escenario de marcada debilidad productiva. “Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”, advirtió el informe.

En la misma línea, el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, sostuvo que la actividad atraviesa un contexto complejo debido a la escasa demanda en distintos segmentos industriales. Según explicó, esta situación genera crecientes dificultades para numerosas empresas del sector.

Caídas en casi todos los rubros

El desempeño de mayo mostró resultados negativos en la mayoría de las ramas metalúrgicas. La única excepción fue el sector de Carrocerías y Remolques, que logró una mejora del 1,9%.

En contraste, Fundición encabezó las bajas con una caída del 8,9%, seguida por Maquinaria Agrícola, que retrocedió 8,6% y registró su primer resultado negativo del año.

También se observaron descensos en Bienes de Capital (-6,8%), Equipamiento Médico (-6,3%), Otros Productos de Metal (-4,4%), Autopartes (-2,9%) y Equipos y Aparatos Eléctricos (-2,6%).

Preocupación por el empleo y las perspectivas

Las expectativas empresarias tampoco muestran señales de recuperación en el corto plazo. Según el relevamiento, siete de cada diez compañías no esperan mejoras en su nivel de producción durante los próximos tres meses.

En este contexto, el empleo metalúrgico volvió a resentirse. El sector registró una caída del 2,2% interanual en la cantidad de trabajadores y una baja del 0,2% mensual.

Las principales provincias industriales, entre las más afectadas

El informe también reveló retrocesos en todas las provincias analizadas. Buenos Aires encabezó las caídas con una contracción del 5,9%, impulsada principalmente por el desempeño negativo de bienes de capital, fundición y otros productos metálicos.

Santa Fe registró una baja del 5,1%, explicada en gran medida por el retroceso de la maquinaria agrícola, un rubro que hasta hace pocos meses se mantenía como uno de los principales sostenes de la actividad.

Por su parte, Córdoba mostró una disminución del 4,1%, afectada por la caída de la producción de autopartes y maquinaria agrícola. En tanto, Entre Ríos retrocedió 3,8%, mientras que Mendoza registró la baja más moderada entre las provincias relevadas, con una disminución del 2,4%.

Los datos reflejan un escenario de fuerte desaceleración para una de las actividades industriales más importantes del país, en medio de una demanda debilitada, baja utilización de la capacidad productiva y perspectivas que, por ahora, siguen sin mostrar signos claros de recuperación.