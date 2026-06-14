A los 95 años murió Taty Almeida, símbolo de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia

La histórica referente de los derechos humanos Taty Almeida murió este domingo a los 95 años. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora permanecía internada desde hacía varios días en el Hospital Italiano.

La noticia fue confirmada por la organización a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde destacaron su compromiso con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. “Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona”, expresaron desde Madres de Plaza de Mayo.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga —conocida públicamente como Taty Almeida— nació el 28 de junio de 1930 en Buenos Aires y se convirtió en una de las figuras más representativas del movimiento de derechos humanos en Argentina.

Su militancia comenzó tras la desaparición de su hijo Alejandro Almeida, secuestrado el 17 de junio de 1975, antes del último golpe militar. Alejandro tenía 20 años, trabajaba en la agencia Télam, estudiaba Medicina en la Universidad de Buenos Aires y militaba en el PRT-ERP.

Durante años, Almeida recorrió dependencias militares, organismos oficiales y espacios vinculados al poder en busca de respuestas sobre el destino de su hijo, cuyos restos nunca fueron encontrados.

En 1979 se incorporó a Madres de Plaza de Mayo y, tras la división interna de la organización en 1986, pasó a integrar la línea fundadora, espacio que presidió desde 2024 tras la muerte de Nora Cortiñas.

A lo largo de décadas participó activamente en movilizaciones, actos públicos y actividades vinculadas a la defensa de los derechos humanos. También fue una de las voces que impulsó el reclamo permanente de juicio y castigo a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura.

En 2008 publicó el libro “Alejandro, por siempre amor”, donde reunió poemas escritos por su hijo antes de su desaparición. Dos años más tarde, esos textos fueron grabados en formato audiovisual y musical por distintos artistas.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner despidió a Almeida en redes sociales y la definió como una “luchadora incansable”.

Desde distintos sectores políticos, sociales y organismos de derechos humanos también expresaron mensajes de reconocimiento hacia quien fue considerada una de las principales referentes de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en el país.

La despedida de Taty Almeida se realizará en las próximas horas, según informó su entorno familiar.