Milei volvió a respaldar públicamente a Adorni en medio del escándalo por su declaración jurada

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente este domingo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia política generada por la modificación de sus declaraciones juradas y el crecimiento de su patrimonio.

El gesto del mandatario se produjo a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje del autor Eric Harris en defensa del funcionario nacional.

“Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo”, expresaba el mensaje que el jefe de Estado decidió repostear.

La publicación fue interpretada como una nueva señal de respaldo político hacia Adorni luego de una semana marcada por cuestionamientos de distintos sectores de la oposición.

Las críticas surgieron a partir de las diferencias detectadas en torno a las declaraciones juradas del funcionario y el fuerte aumento patrimonial registrado en los últimos años.

En ese contexto, distintos dirigentes opositores reclamaron explicaciones públicas y avanzaron con pedidos de informes sobre la evolución de los bienes del actual jefe de Gabinete.

Pese a la polémica y a los cuestionamientos internos que también comenzaron a aparecer dentro del oficialismo, el Gobierno nacional decidió cerrar filas alrededor de Adorni.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en la Casa Rosada consideran que las denuncias forman parte de una “campaña de desprestigio” contra uno de los funcionarios más cercanos al Presidente.

De esta manera, Milei volvió a ratificar la confianza política en Adorni y reforzó su continuidad dentro del núcleo más cercano del Gobierno nacional.