El empleo registrado volvió a caer en marzo y se perdieron más de 40 mil puestos en un año

El total de trabajadores con empleo registrado en Argentina alcanzó en marzo de este año las 12,830 millones de personas, lo que representa una caída interanual de 40.900 puestos de trabajo, según datos oficiales difundidos por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El informe marca una baja del 0,3% respecto de marzo de 2025 y una disminución mensual del 0,2% en comparación con febrero, consolidando así la tendencia descendente del empleo formal, especialmente en el sector privado.

Los números oficiales muestran además que el empleo registrado volvió a retroceder en todas las modalidades de ocupación y que las proyecciones para abril también anticipan resultados negativos.

En marzo se contabilizaron 9,995 millones de trabajadores asalariados registrados —incluyendo empleo privado, público y trabajo en casas particulares— y 2,834 millones de trabajadores independientes, entre monotributistas y autónomos.

El reporte oficial señaló que “todos los segmentos” del empleo asalariado mostraron caídas mensuales durante marzo.

El empleo asalariado privado cayó un 0,1%, el empleo público también retrocedió un 0,1%, mientras que el trabajo en casas particulares disminuyó un 0,2%.

En tanto, el trabajo independiente registró una baja todavía mayor, del 0,6% mensual, afectando tanto a monotributistas como a autónomos y monotributistas sociales.

En la comparación interanual, el empleo asalariado acumuló una caída del 1,2%, equivalente a 116.500 trabajadores menos.

Dentro de ese universo, el sector privado fue el más golpeado, con una baja del 1,5% y una pérdida de 96.600 puestos de trabajo.

El informe oficial remarca además que el empleo privado formal mantiene una tendencia descendente desde septiembre de 2023.

Según el documento, tras una fuerte caída durante el primer trimestre de 2024 hubo una recuperación parcial hacia fines de ese año, aunque desde mediados de 2025 volvió a observarse un deterioro sostenido.

Por sectores, las mayores bajas mensuales del empleo se registraron en Intermediación financiera (-0,5%), Industrias manufactureras (-0,4%), Transporte y comunicaciones (-0,3%) y Comercio (-0,2%).

En contraste, las actividades con mejores resultados fueron Explotación de minas y canteras (+0,5%), Pesca (+0,3%) y Agricultura y ganadería (+0,3%).

A nivel provincial, las mayores caídas mensuales del empleo formal privado se registraron en La Rioja (-2,7%), Catamarca (-1,6%), Santiago del Estero (-1,6%) y Tierra del Fuego (-1%).

En términos interanuales, las provincias más afectadas fueron Tierra del Fuego (-9%), Chubut (-6,8%), Corrientes (-5,3%), Formosa (-5,3%) y Chaco (-5,2%).