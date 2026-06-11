El PRO cuestionó a Adorni y calificó como "una falta grave" la polémica por su declaración patrimonial

El PRO cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la polémica generada en torno a su declaración patrimonial y sostuvo que el funcionario incurrió en una "falta grave" al brindar información que, según el partido fundado por Mauricio Macri, resulta contradictoria con declaraciones públicas anteriores.

A través de un comunicado, el espacio opositor marcó diferencias con la postura del Gobierno nacional, que respaldó al funcionario en medio de los cuestionamientos surgidos tras la difusión de información vinculada a su patrimonio.

"Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", señalaron desde el PRO.

El partido también advirtió sobre el impacto que este tipo de situaciones puede tener en la confianza pública. "En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura", expresaron.

En la misma línea, agregaron que "no podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige".

La controversia se originó a partir de declaraciones realizadas por Adorni respecto de bienes que no habían sido incluidos en la parte pública de sus presentaciones patrimoniales. El funcionario reconoció la existencia de fondos que no figuraban en esa documentación y argumentó que la decisión respondió a cuestiones de seguridad y privacidad.

El tema cobró relevancia porque durante su reciente informe ante la Cámara de Diputados había afirmado que "en el componente público se encuentra el detalle de todos los bienes que componen mi patrimonio" y que "nunca existió ocultación alguna", expresiones que fueron recordadas por sus críticos tras sus declaraciones posteriores.

Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones políticas y sumando cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, que reclaman mayores precisiones sobre la composición y la declaración de los bienes del jefe de Gabinete.