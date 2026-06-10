Adorni presentó su declaración jurada y dijo que “ahorró en negro” durante años

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este miércoles una serie de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en medio de las investigaciones judiciales que afronta por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

La presentación incluyó modificaciones sobre la composición patrimonial familiar desde 2020 y la incorporación de activos que no habían sido informados anteriormente, entre ellos más de USD 500.000 vinculados a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.

Horas después de formalizar la documentación, Adorni sostuvo públicamente que gran parte de esos fondos corresponden a “ahorros en negro” acumulados junto a su esposa durante años de trabajo en el sector privado.

“Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”, afirmó el funcionario en declaraciones televisivas. Además, aseguró que presentó la documentación para “demostrar que no era chorro”.

Según la reconstrucción presentada por el entorno del jefe de Gabinete, el matrimonio habría invertido cerca de USD 200.000 en criptomonedas, principalmente Bitcoin, y esas operaciones derivaron en ganancias acumuladas que actualmente rondarían los USD 513.000.

Las rectificaciones también alcanzan bienes heredados, operaciones inmobiliarias y movimientos patrimoniales vinculados tanto a Adorni como a su esposa, Bettina Angeletti. Entre los activos informados figuran ingresos por ventas de propiedades heredadas y modificaciones en la titularidad de inmuebles adquiridos durante 2025.

La documentación fue presentada mientras avanzan dos expedientes judiciales en los tribunales federales de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

Desde la Jefatura de Gabinete sostuvieron que el objetivo de las rectificaciones fue reconstruir integralmente la evolución patrimonial familiar y remarcaron que todos los bienes declarados tienen origen previo al ingreso de Adorni a la función pública.

Además, confirmaron que el funcionario regularizará ante ARCA las obligaciones tributarias derivadas de los cambios incorporados en las nuevas declaraciones juradas.