La actividad de la construcción cayó 4% en abril, según informó el INDEC

La actividad de la construcción volvió a mostrar señales de retroceso en abril. Según informó este martes el INDEC, el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una caída del 4% desestacionalizado respecto de marzo y marcó así su peor desempeño mensual desde marzo de 2025.

En términos interanuales, el sector presentó una baja del 2,8%, mientras que el acumulado del primer cuatrimestre todavía mantiene una mejora del 2,1% frente al mismo período del año pasado.

El dato de abril llegó luego de una leve recuperación registrada en marzo y volvió a reflejar la inestabilidad que atraviesa uno de los sectores más afectados por el ajuste económico impulsado por el Gobierno nacional.

El informe oficial mostró además un comportamiento heterogéneo entre los distintos insumos utilizados por la construcción. Entre las mayores caídas interanuales se destacaron los mosaicos graníticos y calcáreos (-18,9%), el yeso (-17,5%), las cales (-16,4%), el asfalto (-15,5%) y el cemento portland (-12,7%).

También retrocedieron productos asociados habitualmente a obras de mayor escala, como el hormigón elaborado (-10,2%) y los ladrillos huecos (-6,3%).

En contrapartida, algunos rubros vinculados a refacciones y terminaciones mostraron mejoras. Las ventas de hierro redondo y aceros para la construcción crecieron un 15,7%, las pinturas aumentaron un 10% y otros insumos como grifería, tubos de acero y vidrio para construcción registraron una suba del 16,1%.

El economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, vinculó la situación del sector con el deterioro del crédito y el aumento de las tasas de interés reales durante 2025.

Según explicó, la suba de encajes bancarios implementada durante el año pasado impactó sobre el financiamiento y frenó la recuperación de la demanda interna.

Casas también señaló que persiste un problema de previsibilidad económica y sostuvo que muchas decisiones de inversión continúan postergadas debido a la incertidumbre política y macroeconómica.

Uno de los pocos indicadores positivos relevados por el informe fue el empleo registrado. En marzo —último dato disponible— los puestos de trabajo privados en la construcción alcanzaron los 384.157, con una suba interanual del 2,5%.

Además, los permisos de edificación otorgados en 246 municipios crecieron un 14,5% interanual durante marzo.

Pese a esos datos, la encuesta del INDEC mostró cautela entre las empresas del sector. En obras privadas, el 75,5% de las firmas consideró que la actividad no variará entre mayo y julio, mientras que un 15,1% prevé una caída y apenas un 9,4% espera una mejora.

En el segmento de obra pública, el pesimismo fue mayor: uno de cada cuatro empresarios anticipó una disminución de la actividad en los próximos meses.

Entre las principales preocupaciones mencionadas por las empresas aparecen la caída de la actividad económica, los altos costos de construcción y los problemas en la cadena de pagos.

Además, las firmas reclamaron medidas vinculadas a la estabilidad de precios, el acceso al crédito y una reducción de la carga fiscal para intentar reactivar al sector.