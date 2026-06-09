La industria profundiza su crisis: cayó un 2,8% en abril y sufrió su novena baja en los últimos 10 meses

La actividad industrial volvió a mostrar señales de debilidad en abril. Según informó este martes el INDEC, la producción manufacturera cayó un 2,8% mensual desestacionalizado y acumuló así su noveno retroceso en los últimos diez meses.

De acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero, el sector también registró una baja interanual del 2,1% respecto de abril de 2025, mientras que en el acumulado de los primeros cuatro meses del año la contracción alcanzó el 2,4% frente al mismo período del año pasado.

Los datos reflejan un escenario complejo para la industria nacional. En abril, siete de las nueve divisiones generales relevadas por el organismo presentaron caídas interanuales, lo que volvió a evidenciar la debilidad de gran parte del entramado productivo.

Entre los sectores más afectados se destacaron productos textiles (-22,2%), maquinaria y equipo (-20,2%), prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%), vehículos automotores y autopartes (-10,7%) e industrias metálicas básicas (-11,2%).

También registraron retrocesos los rubros de alimentos y bebidas (-2,4%), minerales no metálicos (-6,4%), caucho y plástico (-5,1%) y muebles y otras manufacturas (-5,1%).

El sector textil volvió a ubicarse entre los de peor desempeño. Según el informe, la caída estuvo impulsada principalmente por el descenso en la preparación de fibras textiles y en la fabricación y acabado de tejidos.

En alimentos y bebidas —uno de los sectores de mayor peso dentro del índice— se observaron bajas en segmentos como carne vacuna, fiambres y embutidos, galletitas, panadería y pastas.

Pese al panorama general negativo, algunas actividades lograron mostrar mejoras interanuales. Las principales subas se registraron en sustancias y productos químicos (+16,7%), refinación de petróleo (+5,6%), madera, papel, edición e impresión (+4,1%) y productos de tabaco (+6,5%).

El informe también indicó que el indicador tendencia-ciclo avanzó un 0,1% respecto de marzo, un dato que podría reflejar cierta estabilización en la actividad, aunque todavía insuficiente para revertir la tendencia negativa que atraviesa gran parte del sector industrial.

Con estos números, la industria manufacturera continúa entre los sectores más afectados de la economía y mantiene una dinámica de debilidad marcada por la caída de la demanda interna y la recuperación desigual entre las distintas ramas productivas.