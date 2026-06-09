Movilización de las CTA en rechazo a las políticas económicas de Milei

Las dos CTA, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, se movilizarán este martes hacia Plaza de Mayo en el marco de una jornada nacional de protesta contra las políticas del Gobierno de Javier Milei y el plan de ajuste impulsado por la gestión nacional.

La convocatoria se desarrollará en simultáneo con el cierre de la denominada “Semana de ayuno para el despertar de las conciencias”, impulsada por la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común junto al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Entre los principales reclamos, las centrales sindicales exigirán la derogación de la Ley de Modernización Laboral, aumentos salariales y jubilatorios, y denunciarán el impacto social de las medidas económicas implementadas por el Gobierno nacional.

Además, cuestionarán los recortes en áreas como Salud y Educación, y manifestarán su preocupación por la situación social y el crecimiento de la pobreza y el hambre en el país.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración comenzará a las 13 en la intersección de Piedras y Avenida de Mayo, desde donde las organizaciones marcharán hacia la Casa Rosada.

La jornada finalizará con un acto frente al Ministerio de Economía, donde las organizaciones expresarán su rechazo a lo que definieron como “políticas de ajuste y entrega” por parte del Gobierno nacional.