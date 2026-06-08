Perú: empate técnico y el balotaje se define voto a voto entre Fujimori y Sánchez

Perú seguía este lunes pendiente del resultado definitivo del balotaje presidencial entre la candidata de derecha, Keiko Fujimori, y el postulante de izquierda Roberto Sánchez, en una elección marcada por la extrema paridad y la incertidumbre sobre quién ocupará la presidencia del país.

Más de 27 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar en una jornada que se desarrolló con normalidad y que dejó un escenario abierto tras el cierre de las urnas. La ajustada diferencia entre ambos candidatos obligó a esperar el avance del escrutinio oficial, cuyo resultado definitivo podría demorarse hasta mediados de julio.

Las primeras proyecciones difundidas tras la votación mostraron una leve ventaja para Fujimori, aunque dentro del margen de error. Con el correr de las horas, los distintos relevamientos comenzaron a reflejar un escenario de empate técnico, sin un ganador claro.

Los conteos rápidos realizados por las principales consultoras ubicaron a Sánchez con una mínima ventaja. Según Datum, el candidato de izquierda obtenía el 50,14% de los votos frente al 49,86% de Fujimori, mientras que Ipsos proyectó un 50,3% contra un 49,7%.

Sin embargo, el escrutinio oficial mantenía una tendencia diferente. Con más del 92% de las mesas contabilizadas durante la madrugada, Fujimori aparecía al frente con el 50,20% de los sufragios, seguida muy de cerca por Sánchez, que reunía el 49,79%.

Ante la escasa diferencia, ambos espacios políticos evitaron proclamarse vencedores y llamaron a esperar los resultados finales. Sánchez sostuvo que el escenario reflejaba un “empate técnico” y pidió cautela hasta la finalización del conteo. “Nadie puede decir ya gané o ya perdí. Ahora empieza el conteo de verdad”, afirmó ante la prensa.

Desde el entorno de Fujimori también transmitieron prudencia. Dirigentes de Fuerza Popular remarcaron la importancia de controlar el escrutinio y defender cada voto durante las últimas etapas del proceso electoral.

Con una diferencia de apenas unas décimas y miles de actas todavía por procesar, Perú permanecía a la espera de una definición que promete extender la tensión política durante varios días más.