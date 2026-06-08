Nueva escalada bélica: Israel atacó Irán y crece la preocupación internacional

La tensión volvió a escalar este lunes en Medio Oriente luego de que Israel lanzara una serie de ataques aéreos contra objetivos militares ubicados en el centro y el oeste de Irán, en respuesta a los recientes lanzamientos de misiles provenientes del territorio iraní.

De acuerdo con reportes de la televisión estatal iraní, se registraron explosiones en distintas ciudades del país, entre ellas Teherán, Isfahán, Karaj y Tabriz. Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el cierre del espacio aéreo en torno al aeropuerto internacional Imam Khomeini, principal terminal aérea de la nación.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron el inicio de la ofensiva mediante un comunicado en el que señalaron que la Fuerza Aérea atacó objetivos militares vinculados al régimen iraní. Sin embargo, no brindaron mayores precisiones sobre los blancos alcanzados ni sobre el alcance de la operación.

Desde Irán, la Guardia Revolucionaria aseguró que durante el ataque se utilizaron misiles balísticos lanzados desde aeronaves, en una nueva acusación contra el gobierno israelí en medio del recrudecimiento del conflicto.

Horas más tarde, la situación volvió a agravarse cuando Israel denunció una nueva oleada de misiles disparados desde territorio iraní. Las alarmas sonaron en distintas zonas del país y se reportaron explosiones en Jerusalén mientras los sistemas de defensa antiaérea intentaban interceptar los proyectiles.

En paralelo, trascendió que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la que le habría solicitado evitar una respuesta militar inmediata tras los ataques iraníes que pusieron en riesgo el alto el fuego vigente desde abril.

Hasta el momento, la Casa Blanca no emitió comentarios oficiales sobre la ofensiva israelí ni sobre una eventual coordinación con Washington, mientras la comunidad internacional sigue con preocupación la evolución de una crisis que amenaza con profundizar la inestabilidad en la región.