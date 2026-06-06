El velorio público del Indio Solari será en Avellaneda y miles de fanáticos preparan el último adiós

Tras varias horas de incertidumbre y distintas alternativas que se analizaron en las últimas horas, finalmente quedó confirmado el lugar donde se realizará la despedida pública de Carlos "Indio" Solari, fallecido el viernes a los 77 años.

El velatorio abierto al público tendrá lugar este domingo desde las 11 en el Parque Domínico de Avellaneda, conocido también como Parque de los Derechos del Trabajador, ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 5000. Para el operativo se prevé un importante despliegue de seguridad, con la participación de alrededor de 1.500 efectivos.

La ceremonia llegará luego de una despedida íntima que familiares y allegados realizaron en las últimas horas. Inicialmente, el homenaje público estaba previsto para una fecha anterior, pero el entorno del músico decidió postergarlo con el objetivo de facilitar la llegada de seguidores provenientes de distintos puntos del país.

Se espera que miles de fanáticos participen de la ceremonia para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, cuya muerte generó una profunda conmoción en el ámbito artístico y cultural del país.

Desde que se conoció la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzaron a surgir distintas opciones para albergar una despedida multitudinaria, teniendo en cuenta la enorme convocatoria que genera el artista entre sus seguidores.

Entre las posibilidades que se evaluaron figuró el Congreso de la Nación. Sin embargo, la alternativa quedó descartada luego de que las autoridades consideraran que el edificio no reunía las condiciones necesarias en materia de infraestructura, logística y seguridad para un evento de semejante magnitud.

También trascendió que hubo contactos para analizar la utilización de instalaciones deportivas, entre ellas las de Boca Juniors y Racing Club, aunque esas opciones tampoco prosperaron.

Por otra parte, el Gobierno nacional había ofrecido el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio. Incluso se había puesto a disposición un operativo de seguridad federal, aunque finalmente la familia optó por concretar la despedida en Avellaneda.



