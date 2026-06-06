Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado decidieron no cancelar su show de este sábado en Chubut

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado anunciaron que finalmente no suspenderán el recital programado para este sábado en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, pese al profundo impacto generado por la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari.

La banda confirmó la decisión a través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, donde expresaron el dolor que atraviesan tras el fallecimiento del histórico músico, ocurrido este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir.

“Estamos en shock. Como todos”, señalaron los integrantes del grupo, que además explicaron que eligieron continuar con el show porque sienten la necesidad de encontrarse con el público en medio de la conmoción.

“No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos”, expresaron en el mensaje difundido durante la jornada.

Además, anunciaron que el espectáculo será transmitido en vivo para todo el país, algo que originalmente no estaba previsto. “No estaba en los planes, pero vamos a transmitirlo en vivo para todos”, agregaron.

El recital se realizará desde las 21 horas en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia y se espera una importante convocatoria de seguidores que viajaron desde distintos puntos de la Argentina para asistir a la denominada “misa ricotera”.

Desde la banda reconocieron que el show tendrá una carga emocional especial tras la pérdida del Indio Solari. “No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio”, concluyeron.

El concierto ya había despertado expectativa antes de conocerse la noticia de la muerte del cantante, ya que se trata de la primera presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en la Patagonia.

Según trascendió, varios integrantes de la banda y miembros del equipo técnico se enteraron del fallecimiento del músico cuando arribaban al aeropuerto de Comodoro Rivadavia para comenzar con los preparativos del espectáculo.