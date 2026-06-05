Murió el Indio Solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino

El músico y compositor Indio Solari, una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino, falleció este viernes a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. La noticia generó una profunda conmoción en el ámbito cultural y entre miles de seguidores que durante décadas acompañaron su trayectoria artística.

Según se conoció, al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se le practicará la autopsia correspondiente para determinar oficialmente las causas del fallecimiento. No obstante, los indicios apuntan a la enfermedad de Parkinson que padecía desde hace una década.

Su última aparición pública había sido en enero de este año, cuando envió un mensaje tras recibir el reconocimiento Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Dueño de un perfil reservado y alejado de los circuitos tradicionales de exposición mediática, Solari construyó una figura única dentro de la música argentina. Su obra trascendió el ámbito artístico para convertirse en un fenómeno cultural que marcó a varias generaciones, tanto por sus canciones como por el vínculo singular que logró establecer con su público.

Su historia musical cambió para siempre en 1975, cuando junto a Skay Beilinson fundó en La Plata la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con una propuesta artística independiente y una estética propia, el grupo se transformó en uno de los fenómenos más importantes del rock nacional. Álbumes como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito quedaron grabados como obras fundamentales de la música argentina.

Tras la disolución de Los Redondos en 2001, Solari inició una exitosa carrera solista. En 2004 presentó El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), el primero de una serie de trabajos que continuó con Porco Rex, El perfume de la tempestad, Pajaritos, bravos muchachitos y El ruiseñor, el amor y la muerte, consolidando una convocatoria multitudinaria en cada una de sus presentaciones.

Su último recital tuvo lugar en 2017 en Olavarría, en un show que volvió a reflejar la magnitud de su convocatoria. Con el paso de los años fue reduciendo su actividad pública y artística, aunque continuó vinculado a la música a través de grabaciones, publicaciones y proyectos virtuales.

En 2016 había revelado públicamente que padecía Parkinson, diagnóstico que condicionó progresivamente su actividad. Finalmente, en 2023 confirmó su retiro definitivo de los escenarios debido al avance de la enfermedad.

Con su muerte se despide uno de los artistas más emblemáticos de la cultura popular argentina, creador de una obra que marcó a millones de personas y dejó una huella imborrable en la historia del rock nacional.