El Gobierno preadjudicó la concesión de la Hidrovía y recomendó adjudicarla a Jan de Nul

El Gobierno nacional dio un paso clave en el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal al anunciar la preadjudicación del contrato de concesión y recomendar que la obra quede en manos del consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, tras la evaluación final de las ofertas presentadas.

La decisión fue comunicada a través del Dictamen de Preadjudicación, documento que repasó las distintas etapas del proceso licitatorio y estableció el orden de mérito de los participantes a partir de un sistema de evaluación elaborado con el acompañamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Según informó el Ejecutivo, la propuesta presentada por Jan de Nul - Servimagnus resultó la mejor calificada luego de las instancias de análisis técnico y económico. En tanto, la oferta de la firma DEME NV fue descartada durante la evaluación final, mientras que la de DTA Engenharia fue declarada inadmisible por no haber cumplido con uno de los requisitos formales exigidos, vinculado a la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta.

Desde el Gobierno señalaron que, antes de emitir el dictamen, se realizó una revisión integral del procedimiento para verificar el cumplimiento de la documentación licitatoria, la normativa vigente y las recomendaciones internacionales en materia de transparencia y contratación pública.

Asimismo, destacaron que durante el desarrollo de la licitación no se registraron impugnaciones por parte de las empresas participantes y remarcaron que las denuncias judiciales que buscaban frenar el proceso fueron rechazadas.

De acuerdo con los resultados oficiales, Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos en las dos primeras etapas de evaluación técnica, mientras que DEME alcanzó 42,14. En la instancia económica, ambas compañías lograron el mismo puntaje al presentar la tarifa mínima contemplada en el pliego.

La publicación del dictamen abre ahora una etapa administrativa de siete días corridos durante la cual podrán presentarse impugnaciones formales antes de que se concrete la adjudicación definitiva del contrato.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la nueva concesión permitirá reducir en forma inmediata cerca de un 15% los costos operativos de la vía navegable y avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la navegación y la gestión del corredor fluvial. Además, resaltaron que tanto usuarios privados como organismos internacionales valoraron la transparencia del proceso y la participación de distintos actores vinculados a la actividad.