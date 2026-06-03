El Banco Central informó que ya cumplió la meta anual de compra de divisas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó este miércoles los USD 10.020 millones en compras de divisas desde el inicio del año y superó así la meta de acumulación de reservas prevista para todo 2026, luego de adquirir otros USD 43 millones en el mercado.

Con ese resultado, la autoridad monetaria cumplió el objetivo de USD 10.000 millones fijado para este año y consolidó una dinámica de compras que, según las proyecciones oficiales, podría extenderse durante los próximos meses.

Desde enero, cuando comenzó a regir el actual esquema monetario, el BCRA registró saldo positivo en casi todas las ruedas cambiarias. La compra diaria más elevada se produjo el 10 de abril, cuando incorporó USD 457 millones.

En la última semana, el organismo sumó USD 761 millones, mientras que durante mayo acumuló compras por USD 2.596 millones. En lo que va de junio, el saldo favorable asciende a USD 273 millones.

La acumulación de reservas estuvo impulsada por distintos factores, entre ellos el ingreso de dólares provenientes de exportaciones, las emisiones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales y los desembolsos de organismos multilaterales.

Pese a haber alcanzado la meta anual, el Gobierno considera que todavía existe margen para seguir fortaleciendo las reservas. Durante una exposición realizada esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Banco Central podría cerrar el año con compras significativamente superiores a las previstas inicialmente.

"Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de USD 10.000 millones. En un escenario muy optimista pensábamos que el Central podía comprar USD 17.000 millones, pero si se mantiene el ritmo actual podríamos llegar a USD 24.000 millones", sostuvo el funcionario.

El flujo de divisas proveniente del sector agroexportador continúa siendo uno de los principales factores observados por el mercado. Sin embargo, algunos analistas señalaron que la liquidación de granos todavía no refleja plenamente el volumen esperado a partir de la actual campaña agrícola.

En paralelo, las colocaciones de deuda corporativa y provincial también aportaron dólares al sistema financiero. Según estimaciones privadas, las emisiones internacionales podrían superar los USD 3.200 millones en las próximas semanas, ampliando las posibilidades de acumulación de reservas.

Al cierre de la jornada, las reservas brutas del Banco Central se ubicaron en USD 48.414 millones. Aunque registraron una baja diaria de USD 13 millones, permanecen en el nivel más alto de los últimos años.