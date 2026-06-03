Once años después, Ni Una Menos mantiene vigente el reclamo contra la violencia de género

A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, organizaciones sociales y de derechos humanos volvieron a poner el foco en la violencia de género y en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento a las víctimas. La fecha recuerda la histórica convocatoria realizada el 3 de junio de 2015, que marcó un punto de inflexión en la visibilización de los femicidios y las distintas formas de violencia contra las mujeres en la Argentina.

En ese marco, la Asociación Civil La Casa del Encuentro difundió un nuevo informe elaborado por su Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", con datos correspondientes al período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026.

Según el relevamiento, en esos once años se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género, entre ellas 3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 78 transfemicidios, cuatro lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

El informe también advierte sobre el impacto de estos crímenes en el entorno familiar y social de las víctimas. En ese período, 3.840 hijos e hijas quedaron afectados de manera directa por la pérdida de sus madres a causa de la violencia de género.

Los datos reflejan además que gran parte de los hechos ocurrieron en ámbitos cotidianos y cercanos a las víctimas. De acuerdo con el relevamiento, 978 femicidios se produjeron en la vivienda de la víctima, mientras que otros 798 ocurrieron en hogares compartidos con el agresor. Asimismo, se registraron 45 casos en los lugares de trabajo de las mujeres asesinadas.

Otro de los aspectos destacados por el observatorio es que numerosas víctimas habían recurrido previamente a mecanismos institucionales de protección. En total, 436 mujeres habían realizado denuncias por situaciones de violencia y, en 188 casos, los agresores contaban con medidas cautelares vigentes al momento del crimen.

"Detrás de cada mujer y de cada adolescente que atraviesa una situación de violencia hay una historia que merece ser escuchada, una vida que merece ser cuidada y un futuro que merece ser vivido en libertad", señaló la presidenta de La Casa del Encuentro, Ada Beatriz Rico. La referente remarcó además la importancia de construir redes de contención y acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de violencia.

Por su parte, la Fundación Instituto Natura destacó que aún persisten desafíos en materia de concientización social. Según el Índice de Concientización sobre Violencia hacia las Mujeres elaborado por la entidad, solo cuatro de cada diez mujeres presentan niveles altos de conocimiento sobre la problemática, mientras que entre los hombres esa proporción se reduce a menos de dos de cada diez.

No obstante, desde la organización remarcaron que existe un amplio consenso respecto de la necesidad de involucramiento social frente a esta problemática. De acuerdo con sus relevamientos, tres de cada cuatro personas consideran que la erradicación de la violencia de género constituye una responsabilidad colectiva.

Desde aquella movilización masiva de 2015, el movimiento Ni Una Menos se consolidó como una referencia en la lucha contra la violencia de género y en el reclamo de políticas públicas orientadas a prevenir los femicidios y garantizar el acceso a la protección y la justicia para las víctimas.

