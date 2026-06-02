Lewandowski: "Sin industria y comercio no hay desarrollo posible"

El senador nacional Marcelo Lewandowski fue reelecto como presidente de la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la Nación, un espacio clave para abordar la crisis que atraviesan los sectores productivos y promover medidas que defiendan el empleo y la producción. “Tenemos la responsabilidad de acompañar a quienes producen y generan trabajo”, afirmó.

Al asumir nuevamente la presidencia de la comisión, Lewandowski advirtió sobre el complejo panorama que enfrenta la industria, especialmente en provincias productivas como Santa Fe. “En los últimos años han caído muchas industrias y otras están sobreviviendo”, señaló. En ese marco, llamó a promover herramientas para sostener a las pequeñas y medianas empresas, como la Ley de Salvataje Nacional impulsada por el senador Jorge Capitanich.

El legislador santafesino ratificó su compromiso con una agenda centrada en el desarrollo productivo, la generación de valor agregado y la defensa de la industria nacional. “La producción significa empleo para nuestra gente. Sin industria y comercio no hay desarrollo posible”, sostuvo.

Finalmente, ratificó que la Comisión seguirá siendo una “caja de resonancia” para que trabajadores, empresarios y sectores productivos expongan la realidad que atraviesan. En ese sentido recordó los encuentros mantenidos con representantes de la industria metalúrgica y el sector de los biocombustibles y advirtió: “Si no tenemos un país industrializado que aporte valor agregado a lo que producimos, vamos a seguir muy complicados”.

