La Argentina obtuvo un nuevo respaldo judicial en Estados Unidos en la causa YPF

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este martes un pedido presentado por los demandantes en la causa por la expropiación de YPF y dejó firme, por el momento, un fallo favorable a la posición de la Argentina en el proceso judicial que se tramita en Estados Unidos.

La decisión implica que el tribunal no volverá a revisar el caso en pleno, tal como habían solicitado los fondos representados por Burford Capital, que litigan contra el Estado argentino por la nacionalización de la petrolera realizada en 2012.

Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación, la Corte de Apelaciones desestimó el recurso conocido como rehearing en banc, un mecanismo mediante el cual los demandantes buscaban que todos los jueces activos del tribunal analizaran nuevamente la resolución adoptada durante la etapa de apelación.

El litigio se encuentra centrado en los reclamos impulsados por los fondos Petersen y Eton Park, que sostienen haber resultado perjudicados por el proceso de expropiación de YPF llevado adelante por el Estado argentino.

Con esta resolución, los demandantes ven limitada una de las vías que tenían disponibles para intentar revertir el resultado alcanzado en la instancia de apelación, aunque el proceso judicial aún no se encuentra definitivamente concluido.

Tras conocerse la decisión, la Procuración del Tesoro sostuvo que el fallo representa un respaldo a los argumentos presentados por la Argentina durante el proceso y destacó que la resolución ratifica la posición obtenida por el país ante la Justicia estadounidense.

El presidente Javier Milei también se refirió al fallo a través de sus redes sociales, donde celebró la decisión judicial.

La causa por la expropiación de YPF es uno de los litigios internacionales más relevantes que enfrenta el Estado argentino y lleva varios años tramitándose en los tribunales federales de Nueva York.