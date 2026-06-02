Conocé Answer: una forma más simple de gestionar tus seguros.

En un contexto donde el tiempo vale cada vez más, contar con soluciones simples para gestionar lo importante hace la diferencia. Answer nace con esa lógica: acercar una experiencia de seguros más digital, simple y accesible, respaldada por la experiencia de Galicia Seguros.

Desde sus inicios, la propuesta buscó transformar la forma de contratar y gestionar seguros en Argentina a través de herramientas digitales y procesos ágiles. Hoy, como canal directo y digital de Galicia Seguros, suma el respaldo, la trayectoria y la capacidad operativa de una compañía con experiencia en el mercado asegurador argentino.

Tu hogar, protegido de una manera más simple

Los espacios donde vivimos, compartimos y construimos recuerdos ocupan un lugar central en nuestra vida. Por eso, proteger tu hogar también debería ser simple de gestionar.

Con las propuestas de Seguro de Hogar, podés acceder a coberturas flexibles y elegir opciones que acompañen tu realidad y tus necesidades.

Pero un hogar protegido es mucho más que una póliza. Por eso, también incorporamos servicios de asistencia pensados para resolver situaciones cotidianas, los 365 días del año.

Si aparece una pérdida de gas, un problema eléctrico, una cañería falla o necesitás cerrajería urgente, contás con especialistas disponibles para ayudarte.

Las asistencias incluyen servicios como:

Cerrajería.

Electricidad.

Gas.

Plomería.

Destapaciones.

Además, también sumamos servicios programados para acompañar distintas situaciones de la vida diaria, como mantenimiento de aire acondicionado, limpieza post eventos o servicios vinculados a mudanzas, coordinados previamente para adaptarse a tu agenda.

Porque cuidar un hogar también pasa por resolver lo cotidiano de forma simple y con respaldo.

Tecnología para resolver rápido, personas para acompañarte

En seguros, la confianza se construye con claridad, respuestas ágiles y acompañamiento.

Por eso, Answer combina una experiencia digital simple con atención especializada cuando la necesitás.

La tecnología está pensada para ayudarte a gestionar trámites, consultas y documentación de manera rápida y sencilla. Y detrás de cada interacción, hay equipos preparados para orientar, resolver dudas y acompañarte.

La idea es simple: darte herramientas para autogestionar cuando querés resolver rápido, sin perder el valor del acompañamiento humano cuando lo necesitás.

El respaldo de Galicia Seguros

Contar con un seguro también significa saber quién te respalda.

Answer forma parte de la propuesta de canales de Galicia Seguros, combinando agilidad digital con la experiencia, la solidez y la capacidad de respuesta de una compañía integrada a Grupo Galicia.

Para quienes buscan proteger lo que más valoran, esto significa acceder a una propuesta que combina innovación, respaldo y una forma más simple de gestionar seguros.

Más tranquilidad para enfocarte en lo que viene

Cuando la gestión es simple y existe un respaldo confiable detrás, podés dedicar más energía a tus proyectos, tu familia, tu trabajo o tus próximos desafíos.

En Answer buscamos eso: acompañarte con una experiencia de seguros simple, digital y cercana, impulsando a que más personas se animen a más, con la tranquilidad de sentirse respaldadas por Galicia Seguros en cada paso.