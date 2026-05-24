Cinco muertos, entre ellos dos menores, en un brutal choque en provincia de Buenos Aires

Una tragedia conmociona a la localidad bonaerense de San Vicente, ubicada a unos 51 kilómetros al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego del brutal choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, donde una familia completa murió tras ser embestida por una camioneta Volkswagen Amarok. El siniestro dejó un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad.

Las víctimas viajaban a bordo de un Peugeot 207 blanco que circulaba en dirección a Cañuelas cuando fue impactado violentamente desde atrás por la camioneta conducida por Leandro Panetta, un joven de 28 años que sobrevivió al choque y quedó detenido bajo la acusación de homicidio culposo.

La primera víctima identificada fue Serafina Benítez Cabañas, de 31 años y vecina de Guernica, quien manejaba el automóvil. Junto a ella viajaba Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años, señalado como su pareja. Además, murió un tercer adulto cuya identidad todavía no había sido confirmada oficialmente.

En el vehículo también viajaban una niña de aproximadamente siete años y un bebé, cuyas identidades fueron mantenidas bajo reserva por las autoridades. Según trascendió, ambos serían hijos de la pareja fallecida.

El accidente ocurrió cerca de las 18 horas del sábado, a la altura del kilómetro 53 de la Ruta 6, en inmediaciones del ingreso al barrio Papa Francisco. De acuerdo con las primeras informaciones, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando la Amarok impactó de lleno contra la parte trasera del Peugeot.

Las imágenes del auto completamente destruido reflejaron la magnitud del choque. Según indicaron investigadores y rescatistas que trabajaron en el lugar, la trompa de la camioneta quedó incrustada prácticamente hasta los asientos delanteros del vehículo familiar.

Bomberos, ambulancias de alta complejidad y efectivos policiales trabajaron durante varias horas en la escena del siniestro, descrita por los primeros agentes que llegaron como “estremecedora”.

Mientras tanto, la investigación judicial intenta determinar qué provocó el impacto fatal. Hasta el momento no trascendieron oficialmente pericias sobre velocidad, consumo de alcohol o maniobras imprudentes, aunque los investigadores buscan establecer a qué velocidad circulaba la camioneta y si existió alguna conducta temeraria previa al choque.

El conductor de la Amarok sufrió politraumatismos y fue trasladado bajo custodia policial a un hospital local. Posteriormente, por orden de la fiscal de la UFI descentralizada de San Vicente, quedó detenido en el marco de una causa caratulada inicialmente como “homicidio culposo”.

Además, se ordenaron distintas pericias accidentológicas y análisis de alcoholemia, cuyos resultados se conocerían en las próximas horas.