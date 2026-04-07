Conflicto en Sauce Viejo: ASOEM llevó adelante un estado de asamblea y profundiza el plan de lucha

Por Santotomealdía



La ASOEM, junto a trabajadores de la Municipalidad de Sauce Viejo, llevó adelante este lunes un estado de asamblea en el marco de un creciente conflicto con el Departamento Ejecutivo. La medida se vincula con reclamos por condiciones laborales, salariales y el respeto a la libertad sindical.

En ese contexto, el secretario general del gremio, Juan R. Medina, anunció que el próximo viernes 10 de abril se realizará una nueva jornada de estado de asamblea, en continuidad con el plan de acción impulsado por el sector. Según expresó, la situación actual afecta directamente los ingresos de los trabajadores.

Durante la jornada, desde ASOEM señalaron que uno de los principales puntos del conflicto es la necesidad de garantizar la libertad sindical, la cual consideran clave para revertir la situación salarial. En ese sentido, Medina afirmó que su aplicación permitiría que los trabajadores dejen de percibir salarios hasta un 20% inferiores.

Entre los reclamos, el gremio exige la apertura de una paritaria local y el pago de los incrementos salariales acordados: 14,2% en marzo, 11,10% en abril, 13,70% en mayo y 16,50% en junio, todos calculados sobre la base de enero de 2026.

Además, plantean la necesidad de actualizar las asignaciones familiares, que proponen elevar a $60.000 por hijo, con un monto cuadruplicado en caso de hijos con discapacidad. A esto se suman demandas vinculadas a aspectos estructurales como la planta básica, el nomenclador de funciones, los concursos de ascenso, la capacitación y las condiciones de higiene y seguridad laboral.

Desde el gremio indicaron que la medida busca visibilizar la situación que atraviesan los trabajadores municipales y no descartaron profundizar las acciones en caso de no obtener respuestas por parte del Ejecutivo local.