Sauce Viejo: dictaron la conciliación obligatoria y se suspendió el paro de este viernes

El gremio ASOEM resolvió acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia y suspendió el paro que estaba previsto para este viernes, en el marco del conflicto que mantiene con la Municipalidad de Sauce Viejo.

La disputa sindical había escalado este jueves con el inicio de una medida de fuerza por 48 horas que impactó en distintas localidades del departamento La Capital. La protesta incluyó paro con asistencia a los lugares de trabajo y movilizaciones en varias ciudades del área metropolitana.

El conflicto se originó a partir del bloqueo al obrador municipal de Sauce Viejo, una situación que impidió la salida de camiones y afectó la prestación de servicios básicos, entre ellos la recolección de residuos. Ante ese escenario, desde el municipio indicaron que debieron disponer de un camión propio para garantizar un servicio mínimo.

La tensión aumentó cuando la medida gremial se extendió a otras localidades de la región, a pesar de que el conflicto tiene como eje la situación en Sauce Viejo. La protesta tuvo impacto en varias administraciones municipales del área metropolitana, donde se registraron inconvenientes en la atención al público y en la prestación de algunos servicios.

En ese contexto, el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, confirmó que el municipio realizó presentaciones judiciales para intentar destrabar la situación. El mandatario también advirtió que el bloqueo al obrador generó complicaciones en el funcionamiento de algunos servicios.

Con la conciliación obligatoria ahora vigente, se abre una instancia de negociación entre las partes en busca de una salida al conflicto.

