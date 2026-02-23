El dólar oficial cerró a $1390 y marcó su menor valor en cinco meses

El dólar oficial volvió a bajar este lunes y cerró a $1390 en el Banco Nación, su menor valor en cinco meses. La cotización minorista retrocedió $5 respecto de la jornada anterior, consolidando una tendencia descendente que se viene observando en las últimas ruedas.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó en $1370,50, ubicándose con holgura por debajo de la banda superior del esquema de flotación vigente. Se trata del valor más bajo desde fines de septiembre del año pasado.

Según operadores del mercado, la baja responde a una combinación de factores, entre ellos la liquidación de deuda en dólares tomada por empresas, la venta de divisas para posicionarse en instrumentos en pesos (carry trade) y una demanda sostenida de moneda local. A esto se suma un contexto internacional que muestra cierta debilidad del dólar a nivel global.

En las próximas semanas, además, se espera un mayor ingreso de divisas por parte de los agroexportadores, que comenzarán a liquidar la cosecha gruesa, lo que podría contribuir a mantener la estabilidad cambiaria en el corto plazo.

En el mercado paralelo, el dólar blue se vendió a $1425, mientras que el MEP bajó a $1394,84 y el contado con liquidación (CCL) cerró en $1441,16.

La caída del tipo de cambio oficial también permitió al Banco Central continuar con la compra de divisas sin presionar sobre la cotización, en el marco de su estrategia de acumulación de reservas.