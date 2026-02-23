Sin acuerdo en el conflicto de FATE y convocan a una concentración en apoyo a los trabajadores

El conflicto en la empresa FATE continúa sin resolución. Este lunes, la Secretaría de Trabajo informó que no hubo acuerdo en la audiencia realizada entre la firma y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), por lo que se convocó a una nueva instancia de diálogo para el miércoles 4 de marzo a las 11.

En paralelo, organizaciones sindicales, sociales y políticas convocaron a una concentración para este martes a las 18 frente a la planta ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando, en respaldo a los trabajadores que permanecen dentro del establecimiento en el marco del conflicto.

A través de un comunicado, la Secretaría de Trabajo —dependiente del Ministerio de Capital Humano— señaló que “habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el SUTNA, no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”. El organismo indicó que continuará promoviendo instancias de negociación “en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”.

Desde la empresa, en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, sostuvieron que “Fate quiere cumplir la conciliación obligatoria pero no puede reabrir la planta porque está ocupada por el sindicato”, y añadieron que no había más comentarios al respecto.

En tanto, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que la empresa atraviesa dificultades desde hace años y vinculó la situación con el accionar sindical. Según expresó, le llamó la atención el anuncio de cierre en el contexto del debate por la reforma laboral y el paro de la CGT.

Por su parte, los convocantes a la movilización manifestaron su respaldo a los empleados de FATE y reclamaron a la CGT la convocatoria a un paro general de 36 horas con movilización, en coincidencia con la próxima sesión del Senado en la que se tratará el proyecto de reforma laboral que ya cuenta con media sanción.

De la jornada participarán organizaciones nucleadas en el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), entre ellas la Unión Ferroviaria Oeste, el SUTNA, Ademys, la Asociación Gremial Docente de la UBA (ADG-UBA), comisiones internas de ATE, trabajadores del Hospital Garrahan y agrupaciones de trabajadores desocupados, entre otras.