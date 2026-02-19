Un sismo leve generó sorpresa en Mar del Plata

Un movimiento sísmico de magnitud 4,9 se registró este jueves por la mañana y fue percibido por vecinos y turistas en Mar del Plata, generando sorpresa e incertidumbre en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, organismos oficiales indicaron que se trató de un evento de intensidad débil y que no representa riesgos mayores.

De acuerdo con la actualización difundida por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el sismo ocurrió a las 8.15 y tuvo una profundidad de 9 kilómetros. El epicentro se ubicó a 151 kilómetros al sur de Mar del Plata, a 160 kilómetros al sudeste de Necochea y a 282 kilómetros al sudeste de Tandil.

En cuanto a sus características, desde el organismo explicaron que este tipo de fenómenos “se percibe en el interior de los edificios” y que incluso puede no ser reconocido inmediatamente como un sismo. “Los objetos colgados oscilan levemente” y se registran “vibraciones similares a las que producen los camiones ligeros al pasar”, detallaron.

El evento fue identificado con color rojo en el sistema de reportes debido a que debió ser revisado por un sismólogo, aunque las autoridades aclararon que esa clasificación no implica peligrosidad.

Hasta el momento no se informaron personas heridas ni daños estructurales.

Por su parte, el geólogo Federico Isla indicó en diálogo con el medio local 0223 que podría registrarse un mayor oleaje en la zona costera, pero llevó tranquilidad al señalar que “no hay alerta de tsunami”.

