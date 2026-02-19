En una jornada marcada por el paro general, Diputados busca aprobar la reforma laboral de Milei

La Cámara de Diputados sesionará este jueves a las 14 con el objetivo de aprobar con cambios el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. De obtener media sanción, la iniciativa volverá al Senado para su tratamiento definitivo el viernes 27. La jornada parlamentaria estará atravesada por el cuarto paro general convocado por la CGT contra la actual gestión.

La sesión especial fue solicitada por La Libertad Avanza junto al PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, espacios que garantizan el quórum necesario para iniciar el debate. Si asisten todos los legisladores, se requerirá la presencia de 132 diputados, ya que Provincias Unidas, Unión por la Patria y la izquierda anticiparon que no darán quórum.

El pedido fue formalizado por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y acompañado por los jefes de los distintos bloques aliados. El oficialismo logró reunir las firmas necesarias para el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, tras una extensa jornada de exposiciones de sindicalistas, empresarios y especialistas.

Entre los cambios incorporados se destaca la eliminación del artículo 44, que modificaba el esquema de pago de licencias por enfermedad o accidente no laboral. Ese punto había generado fuertes cuestionamientos y finalmente fue retirado del texto que se debatirá en el recinto. El dictamen mantiene el resto de los artículos aprobados por el Senado, que introducen modificaciones sustanciales en leyes laborales, asociaciones sindicales, aportes patronales y el sistema de indemnizaciones.

En paralelo, la CGT inició en los primeros minutos de este jueves un paro nacional por 24 horas, sin movilización oficial, aunque distintos gremios “duros”, junto a la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, decidieron marchar hacia el Congreso. Se prevé una jornada con fuerte impacto en el transporte público, incluyendo la adhesión de la UTA.

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, ratificó la medida de fuerza y sostuvo que “la Argentina se paralizará de punta a punta”. Desde la central obrera aclararon que no se oponen a una reforma laboral en sí, pero sí a lo que consideran una pérdida de derechos.

También el titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, cuestionó el tratamiento del proyecto al señalar que la iniciativa sería “de clara inconstitucionalidad” y que no debería debatirse en sesiones extraordinarias.

De aprobarse con las modificaciones previstas, el proyecto regresará al Senado para su sanción definitiva. En caso de convertirse en ley, sectores del sindicalismo ya anticiparon que avanzarán con su judicialización, pese a que en el trámite legislativo se eliminaron algunos puntos que habían generado mayor rechazo.