Entregaron las primeras licencias de pesca comercial y de subsistencia

Este viernes se llevó adelante la primera instancia de entrega de licencias correspondientes a Pesca Comercial y Pesca de Subsistencia, destinada a pescadores de la ciudad. La actividad forma parte de una serie de acciones orientadas a acompañar y fortalecer el trabajo del sector pesquero local, según indicaron desde el Municipio

Durante la jornada, realizada en el Predio ex Inali a través del Puerto Fiscalizador Pesquero Santo Tomé, se concretó la entrega de las habilitaciones correspondientes, promoviendo el ordenamiento de la actividad y el cumplimiento de la normativa vigente.

En tanto, la próxima instancia de entrega se realizará el martes 10 de febrero, de 9 a 11 horas, en la propia oficina del Puerto Fiscalizador Pesquero, ubicada en el mencionado predio situado en Maciá 1933.

Desde el Municipio informaron que quienes estén interesados en obtener estas licencias pueden acercarse a dicha oficina, que funciona de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas, donde se brinda asesoramiento y acompañamiento para tramitarlas.