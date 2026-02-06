Sábado 07 de febrero de 2026

Sociedad — 06.02.2026 —

Entregaron las primeras licencias de pesca comercial y de subsistencia

Las certificaciones están destinadas a pescadores de la ciudad y habilitan a desarrollar la tarea cumpliendo con la normativa vigente. Los interesados en obtenerlas pueden solicitar asesoramiento en el predio ex Inali.

Se realizaron las primeras entregas de licencias de pesca comercial y de subsistencia. (Foto: MST)
Se realizaron las primeras entregas de licencias de pesca comercial y de subsistencia. (Foto: MST)

Este viernes se llevó adelante la primera instancia de entrega de licencias correspondientes a Pesca Comercial y Pesca de Subsistencia, destinada a pescadores de la ciudad. La actividad forma parte de una serie de acciones orientadas a acompañar y fortalecer el trabajo del sector pesquero local, según indicaron desde el Municipio

Durante la jornada, realizada en el Predio ex Inali a través del Puerto Fiscalizador Pesquero Santo Tomé, se concretó la entrega de las habilitaciones correspondientes, promoviendo el ordenamiento de la actividad y el cumplimiento de la normativa vigente.

En tanto, la próxima instancia de entrega se realizará el martes 10 de febrero, de 9 a 11 horas, en la propia oficina del Puerto Fiscalizador Pesquero, ubicada en el mencionado predio situado en Maciá 1933.

Desde el Municipio informaron que quienes estén interesados en obtener estas licencias pueden acercarse a dicha oficina, que funciona de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas, donde se brinda asesoramiento y acompañamiento para tramitarlas.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward