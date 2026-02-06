Sociedad — 06.02.2026 —
Entregaron las primeras licencias de pesca comercial y de subsistencia
Las certificaciones están destinadas a pescadores de la ciudad y habilitan a desarrollar la tarea cumpliendo con la normativa vigente. Los interesados en obtenerlas pueden solicitar asesoramiento en el predio ex Inali.
Este viernes se llevó adelante la primera instancia de entrega de licencias correspondientes a Pesca Comercial y Pesca de Subsistencia, destinada a pescadores de la ciudad. La actividad forma parte de una serie de acciones orientadas a acompañar y fortalecer el trabajo del sector pesquero local, según indicaron desde el Municipio
Durante la jornada, realizada en el Predio ex Inali a través del Puerto Fiscalizador Pesquero Santo Tomé, se concretó la entrega de las habilitaciones correspondientes, promoviendo el ordenamiento de la actividad y el cumplimiento de la normativa vigente.
En tanto, la próxima instancia de entrega se realizará el martes 10 de febrero, de 9 a 11 horas, en la propia oficina del Puerto Fiscalizador Pesquero, ubicada en el mencionado predio situado en Maciá 1933.
Desde el Municipio informaron que quienes estén interesados en obtener estas licencias pueden acercarse a dicha oficina, que funciona de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas, donde se brinda asesoramiento y acompañamiento para tramitarlas.