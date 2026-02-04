La Policía y Gendarmería volvieron a reprimir en la marcha de jubilados, que terminó con personas heridas y detenidas

La Policía Federal y Gendarmería Nacional reprimieron este miércoles una vez más la tradicional marcha de los jubilados frente al Congreso, en un operativo que dejó personas heridas y varios detenidos, entre ellos el sacerdote Francisco “Paco” Olveira, quien fue arrestado dos veces durante la jornada y luego liberado.

La represión se desató cuando los manifestantes se encontraban movilizándose por la vereda, tal como establece el protocolo de las autoridades. Sin embargo, una línea de efectivos avanzó con gas pimienta y golpes, generando escenas de violencia a metros del Palacio Legislativo. Personas mayores y con discapacidad fueron arrastradas, golpeadas y reducidas al piso, sin posibilidad de defenderse.

La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue testigo directa de los hechos. Relató que al salir de una reunión parlamentaria sintió el gas en el aire y bajó a la calle, donde presenció la detención de varias personas. “Vimos a un compañero con discapacidad convulsionando mientras los gendarmes le daban la espalda”, denunció. Además, explicó que el operativo impidió el ingreso de la ambulancia, lo que demoró la atención médica.

Uno de los detenidos fue el padre Paco Olveira, referente de Curas en Opción por los Pobres. El sacerdote fue acompañado hasta un móvil policial por diputados de Unión por la Patria, como Paula Penacca, Jorge Taiana, Teresa García, Lorena Pokoik y Eduardo Valdés, pero aún así fue demorado bajo la acusación de “resistencia a la autoridad”.

Tras ser liberado por orden del fiscal Horacio Peix, fue arrestado nuevamente y trasladado a la sede de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Desde allí, envió un mensaje a sus compañeros: “Todo mal, todo quemado por el gas... me soltaron y me volvieron a detener”. Finalmente fue liberado en horas de la tarde.

Según confirmó la CORREPI, fueron detenidos Francisco Olveira, Ivo Enriquez, Miguel Cali y Fidel Thomas Bravo. Dos de las detenciones fueron convalidadas por la Justicia por resistencia a la autoridad, y en el caso de Enriquez, se sumaron cargos por lesiones leves y agravadas.

El diputado Nicolás del Caño también se hizo presente y denunció que “estos operativos multimillonarios se repiten todos los miércoles para reprimir brutalmente”. Además, convocó a una gran movilización para el próximo miércoles 11, cuando se debatirá en el Senado el proyecto de reforma laboral.

La represión también alcanzó a trabajadores de prensa, quienes habían protestado más temprano contra la derogación del Estatuto del Periodista, incluida en la iniciativa oficial.

El operativo, que contó con una notoria desproporción entre efectivos y manifestantes, volvió a estar bajo el control de la Policía Federal, con colaboración de Gendarmería, según confirmaron fuentes oficiales.