Italia: polémica por la llegada de agentes del ICE para los Juegos Olímpicos de Invierno

La confirmación de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) participarán en tareas de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizarán en febrero en Milán y Cortina d’Ampezzo generó preocupación y fuertes críticas en Italia, tanto a nivel político como institucional.

Según informaron fuentes de la embajada estadounidense en Roma, una división del ICE integrará el dispositivo de seguridad durante la competencia, que se desarrollará entre el 6 y el 22 de febrero. La noticia se conoció en un contexto de tensión internacional, luego de la muerte de dos manifestantes por disparos de agentes federales en la ciudad estadounidense de Minneapolis, durante protestas contra operativos migratorios.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, expresó su rechazo a la presencia de los agentes y afirmó que “no son bienvenidos” en la ciudad. En declaraciones radiales, calificó al ICE como “una milicia que mata” y cuestionó la decisión de permitir su participación en un evento deportivo de carácter internacional.

Desde el gobierno italiano intentaron llevar tranquilidad. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, aseguró que el ICE “no operará nunca en Italia” y subrayó que el control del orden público, la inmigración y la seguridad corresponde exclusivamente a las fuerzas policiales nacionales. En ese sentido, aclaró que cualquier eventual presencia de agentes estadounidenses tendría un rol “funcional y no operativo”.

De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por las agencias France Presse y Associated Press, los agentes del ICE actuarán como apoyo de los equipos de seguridad diplomática y no realizarán tareas vinculadas al control migratorio. Su función estaría limitada a la protección de atletas y autoridades estadounidenses durante el evento.

En la misma línea, el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, indicó que la presencia de personal del ICE se restringiría a la custodia de figuras oficiales como el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, y aclaró que la decisión no compete a las autoridades regionales.

La polémica también llegó al Parlamento italiano. El Partido Democrático, principal fuerza de la oposición, presentó una interpelación para que el gobierno explique bajo qué acuerdos se autorizaría la presencia de agentes del ICE en el país.

El debate se intensificó luego de que la televisión estatal RAI difundiera un video en el que agentes del ICE amenazaban con romper la ventanilla de un vehículo de un equipo periodístico que cubría las protestas en Minneapolis. En las últimas semanas, operativos migratorios en esa ciudad derivaron en manifestaciones masivas y en la muerte de dos personas por disparos de fuerzas federales.