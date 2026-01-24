Alerta por el estado de las rutas nacionales: deterioro, obras frenadas y más accidentes

La falta de mantenimiento y la paralización de obras viales encendieron una señal de alarma en todo el país. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, una situación que impacta directamente en la seguridad vial y en la logística productiva.

El documento, titulado “Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial” y actualizado a diciembre del año pasado, advierte que el abandono del mantenimiento preventivo provocó un aumento del 14% interanual en las víctimas fatales por siniestros viales, que llegaron a 4.369 muertes en todo el país.

En el caso de Santa Fe, el relevamiento señala el deterioro crónico de la Ruta Nacional 1V11, un corredor clave para la zona portuaria. De acuerdo al informe, los trabajos de bacheo resultan insuficientes y no logran revertir los problemas estructurales de la traza, afectando la circulación de camiones y el tránsito cotidiano.

En ese contexto, el informe también advierte sobre la situación crítica de la Ruta Nacional 33, que atraviesa territorio santafesino y es clave para el transporte de la producción agroindustrial. El relevamiento la califica como uno de los casos más graves del país, al punto de describir la circulación como una “ruleta rusa”.

La traza, que conecta los puertos de Bahía Blanca y Rosario, presenta fallas estructurales profundas debido al intenso tránsito pesado, especialmente durante la cosecha. Según el documento, la base del asfalto se encuentra dañada y los trabajos de bacheo resultan insuficientes, ya que los parches no superan los seis meses de duración.

Más allá de Santa Fe, el informe da cuenta de un deterioro extendido en distintas regiones del país. Se registran tramos en estado crítico en rutas de la Patagonia, el Noroeste y el centro bonaerense, muchas de ellas afectadas por la paralización de obras y la falta de mantenimiento estructural. La situación impacta tanto en la seguridad vial como en la conectividad regional, el turismo y el traslado de la producción, lo que refuerza el reclamo de provincias y sectores productivos por una intervención urgente del Estado nacional.

FEPEVINA atribuye este escenario a la subejecución presupuestaria registrada durante 2024 y 2025, lo que derivó en la paralización de obras, el deterioro acelerado de los pavimentos y un aumento de los costos logísticos. El informe explica que el llamado “Índice de Estado” de las calzadas —que mide variables como rugosidad, fisuras y ahuellamiento— ubica a la mayoría de las rutas nacionales fuera de condiciones óptimas para la circulación.

El diagnóstico no es aislado y coincide con los reclamos que distintos gobernadores vienen planteando al Gobierno nacional. Desde el sector vial advierten que, sin una intervención integral y sostenida por parte del Estado, el deterioro de la red seguirá profundizándose, con consecuencias directas para la seguridad, la producción y la conectividad regional.

