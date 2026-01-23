Incendios en la Patagonia: proponen sumar el “ecocidio” al Código Penal

La Unión Cívica Radical (UCR), bajo la nueva conducción de Leonel Chiarella, propuso incorporar la figura del ecocidio al Código Penal como parte de una reforma que contemple los delitos ambientales y habilite sanciones penales para quienes provoquen incendios forestales de manera intencional.

La iniciativa se dio a conocer en medio de los incendios que afectan a la región cordillerana de la provincia de Chubut, donde el partido también lanzó una campaña solidaria para colaborar con la Federación de Bomberos Voluntarios de esa provincia. Según informó la UCR, la colecta comenzó en redes sociales y ya superó los 7 millones de pesos recaudados.

En paralelo, el radicalismo cuestionó al Poder Ejecutivo nacional por la subejecución del presupuesto destinado al Plan Nacional de Manejo del Fuego. De acuerdo a lo señalado en un comunicado partidario, solo se habría utilizado alrededor del 25% de los fondos previstos, lo que implicaría que unos 20.000 millones de pesos no fueron ejecutados.

Desde la UCR reclamaron al Gobierno nacional que informe de manera detallada los lineamientos de su política ambiental y que evalúe una ampliación urgente de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y combate de incendios.

Finalmente, el partido expresó su solidaridad con la población de Chubut y destacó el trabajo de brigadistas, bomberos y voluntarios que enfrentan los focos de incendio en la región patagónica.

