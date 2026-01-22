Milei firmó en Suiza el acta de creación del Consejo de la Paz

En el marco de su visita a Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei formó parte este jueves de la ceremonia en la que se oficializó la creación del denominado Consejo de la Paz, una iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Durante el acto, el mandatario argentino suscribió el acta fundacional del organismo, concebido como un espacio internacional destinado a promover acuerdos de paz y mecanismos de mediación en escenarios de conflicto. Entre sus objetivos centrales se encuentra el seguimiento del alto el fuego en la Franja de Gaza y la búsqueda de una salida al enfrentamiento entre Israel y Hamás.

El organismo, que lleva el nombre oficial de Board of Peace, fue presentado por Trump como una alternativa a los actuales foros multilaterales, con la intención de intervenir de manera directa en zonas afectadas por conflictos armados y facilitar entendimientos que apunten a la estabilidad global. Además de Medio Oriente, el Consejo contempla la posibilidad de involucrarse en otras disputas internacionales.

Milei estuvo acompañado por una comitiva integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras su participación en la ceremonia, el Presidente tenía previsto mantener una agenda de entrevistas con medios internacionales y, hacia el final de la jornada, emprender el regreso a la Argentina, dando por concluida su paso por Davos.