Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial

El presidente Javier Milei arribó este martes a la ciudad de Davos, en Suiza, para participar por primera vez del Foro Económico Mundial, el encuentro que cada año reúne a los principales líderes políticos, empresarios y referentes globales. Viajó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

El vuelo presidencial aterrizó en Zúrich a las 12.13 (hora argentina), y desde allí la comitiva se trasladó en helicóptero hasta Davos. Según la agenda oficial, el mandatario mantendrá reuniones clave con inversores y líderes internacionales, además de brindar un discurso central este miércoles, con una duración estimada de 30 minutos.

Se espera que Milei reafirme su alineamiento geopolítico con Estados Unidos, defienda la apertura comercial irrestricta y critique duramente a la agenda progresista y los movimientos de izquierda.

Este martes, el presidente argentino mantendrá un primer encuentro con el empresario británico Maurice Ostro, vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos. El miércoles, iniciará la jornada con una reunión bilateral con Guy Parmelin, miembro del gobierno suizo, y luego se encontrará con el titular ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, antes de su intervención pública.

Uno de los puntos destacados de su visita será el reencuentro con Donald Trump, con quien participará de la ceremonia de firma del Consejo de Paz, impulsado por el exmandatario estadounidense. La imagen de ambos líderes en Davos busca consolidar un vínculo estratégico entre dos referentes de la derecha continental, en medio de una coyuntura internacional marcada por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y tensiones en Medio Oriente.

La misión argentina en Suiza tiene un doble objetivo: presentar al país como un destino confiable para el capital extranjero, y al mismo tiempo, profundizar su batalla cultural en un escenario global. En esa línea, Milei prevé mantener reuniones con altos ejecutivos del sistema financiero internacional, como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock), David Solomon (Goldman Sachs), y Brian Moynihan (Bank of America), además de los directivos de BBVA y Santander.

El viaje ocurre pocos días después de la firma del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un activo que Milei buscará mostrar ante los mercados como una señal de apertura y previsibilidad.

Sin embargo, el evento también estará atravesado por temas sensibles, como el polémico plan de Trump sobre la anexión de Groenlandia, lo que podría generar roces diplomáticos y sumar tensión a una cumbre que promete ser clave en la definición de la política exterior argentina en 2026.