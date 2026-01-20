La actividad metalúrgica cerró el 2025 con una nueva caída en diciembre

La industria metalúrgica volvió a mostrar señales de debilidad en el cierre de 2025. En diciembre, la actividad cayó un 7,1% interanual y retrocedió un 1,3% respecto de noviembre, según el último informe mensual difundido por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Con estos datos, el sector terminó el año con una contracción acumulada del 0,9% frente a 2024, período que ya había sido negativo, con una baja del 12,1%. En términos de volumen productivo, la actividad metalúrgica se encuentra casi un 20% por debajo de sus niveles más altos recientes, lo que refleja la profundidad del freno industrial.

Uno de los indicadores más sensibles es el uso de la capacidad instalada, que en diciembre se ubicó en apenas 44%. Se trata de un nivel comparable con los registrados durante los meses más duros de la pandemia en 2020 y marca las dificultades que enfrentan las empresas para sostener la producción en un contexto de consumo debilitado y mayor presión de productos importados.

El relevamiento de ADIMRA mostró caídas generalizadas en casi todos los subsectores. La fundición encabezó el retroceso con una baja cercana al 20%, seguida por maquinaria agrícola (-8,5%), equipos eléctricos (-7,1%), autopartes (-5,8%) y bienes de capital (-5,4%). La única excepción fue el rubro carrocerías y remolques, que registró una leve mejora interanual del 1,5%.

Desde la entidad empresaria advirtieron sobre el impacto combinado de la caída de la demanda interna y el avance de las importaciones. El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que el cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy negativo como 2024 y remarcó la necesidad de una política industrial integral. En ese sentido, alertó que las importaciones crecieron a un ritmo superior al 70% interanual, mientras el consumo continúa en retroceso.

En el plano regional, todas las principales provincias con peso metalúrgico registraron caídas en diciembre. Buenos Aires encabezó el descenso con una baja del 9,2%, seguida por Córdoba (-8,6%) y Santa Fe (-7,3%), una señal de alerta para el entramado industrial del centro del país. También se observaron retrocesos en Mendoza (-2%) y Entre Ríos (-1,6%).

En materia laboral, el empleo metalúrgico mostró una caída interanual del 2,5%, aunque se mantuvo estable en la comparación mensual. En tanto, el frente externo profundizó el desequilibrio del sector: las importaciones de productos metalúrgicos crecieron casi un 19% interanual, mientras que las exportaciones cayeron más de un 10%.