Tres menores heridos tras un choque en la Autovía 19, a la altura de San Agustín

Por Santotomealdía

Un siniestro vial registrado en la noche del lunes sobre la Ruta Nacional 19, en un tramo cercano a la localidad de San Agustín, generó preocupación en la región y dejó como saldo cinco personas asistidas, entre ellas tres menores de edad: un bebé de 13 meses, un niño de 3 años y otro de 12.

El choque ocurrió alrededor de las 20.30, a la altura del kilómetro 11, y tuvo como protagonistas a una camioneta Renault Máster y un automóvil Renault 12. Tras el impacto, ambos vehículos terminaron fuera de la calzada, lo que permitió que el tránsito no se viera interrumpido.

En la Renault Máster, de color blanco, viajaba una mujer de 25 años junto a su hijo de 13 meses. Ambos fueron trasladados en ambulancia al SAMCO de nuestra ciudad para su atención médica.

El otro vehículo involucrado fue un Renault 12 de color gris, conducido por una mujer de 26 años que se desplazaba acompañada por sus dos hijos, de 3 y 12 años. En este caso, el grupo familiar fue derivado al Hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe.

Con posterioridad al traslado de las personas heridas, se llevaron adelante tareas de señalización y reducción preventiva de la calzada para permitir el retiro de los vehículos. En el lugar intervinieron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de San Agustín y personal del corredor vial del peaje Franck.

Las causas que dieron origen al accidente continúan siendo materia de investigación.