Una mujer resultó lesionada tras un ataque a piedrazos a un colectivo de la línea C

Por Santotomealdía



Un colectivo de la línea C fue atacado a piedrazos este domingo por la noche mientras circulaba por la Ruta Nacional 168, a la altura de la Ciudad Universitaria de la UNL, en la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia del hecho, una mujer de 44 años resultó lesionada y debió ser trasladada al hospital José María Cullen.

El episodio se produjo alrededor de las 20.40 horas y fue denunciado al 911 por el chofer del colectivo, un hombre de 39 años. En respuesta, agentes del Comando Radioeléctrico de la Costa se hicieron presentes en el lugar para asistir a los afectados y relevar información del hecho.

Según el relato del conductor, el colectivo fue impactado por un objeto contundente que golpeó una de las ventanillas del vehículo. Una de las pasajeras resultó herida y recibió atención médica en el lugar por parte de una unidad sanitaria. Posteriormente, fue trasladada al hospital Cullen para una revisión más completa.

Los motivos del ataque se desconocen, aunque no es la primera vez que se registran hechos de estas características. En los últimos meses, varias unidades de la línea C han sido blanco de ataques con piedras, tanto en la Ruta Nacional 168 como en la Ruta Provincial N° 1, lo que genera preocupación entre choferes y usuarios del servicio.