Hallaron con vida a la hermanda del “Huevo” Acuña, que estaba desaparecida

Luego de dos días de una intensa y angustiante búsqueda, la Policía de Neuquén encontró con vida a Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña.

La mujer, de 42 años, fue hallada durante la madrugada de este domingo en una zona de bardas de la ciudad de Zapala, según precisó el medio local LM Neuquén.

De acuerdo a lo informado por el gobierno provincial, el operativo se desactivó tras el hallazgo, que se produjo alrededor de las 3.25, al pie de un tanque de agua. En el lugar, Muñoz recibió asistencia y contención por parte de profesionales que participaron de los rastrillajes.

La mujer era intensamente buscada desde la tarde del jueves 16, cuando se ausentó de su domicilio. De acuerdo a la información oficial, Muñoz padece esquizofrenia, lo que había generado una fuerte preocupación en su entorno familiar.

En el operativo participaron efectivos de distintas dependencias policiales, que llevaron adelante amplios rastrillajes en diferentes sectores de la ciudad y zonas aledañas.

Las autoridades destacaron el trabajo coordinado de los equipos de búsqueda y confirmaron que la mujer fue encontrada con vida, poniendo fin a horas de incertidumbre para su familia.

