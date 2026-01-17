Sábado 17 de enero de 2026

Nacionales — 17.01.2026 —

Argentina integrará un nuevo organismo internacional por la paz, impulsado por Trump

Milei confirmó la invitación de su par estadounidense para formar parte del organismo internacional que buscará intervenir en el conflicto en la Franja de Gaza.

Trump invitó a Milei a participar de un Consejo de Paz en Gaza.
Trump invitó a Milei a participar de un Consejo de Paz en Gaza.

El presidente Javier Milei confirmó que la Argentina integrará el Consejo de Paz impulsado por Donald Trump para intervenir en el conflicto en la Franja de Gaza. El mandatario agradeció al presidente de Estados Unidos la invitación a formar parte del grupo fundador del nuevo organismo internacional.

A través de sus redes sociales, Milei compartió la carta enviada por Trump y destacó que el país será miembro fundador de la Junta Ejecutiva del denominado Board of Peace, que tendrá como objetivo promover una “paz duradera” en regiones afectadas por conflictos, comenzando por Gaza.

“Argentina siempre estará del lado de los países que combaten el terrorismo, defienden la vida y promueven la paz y la libertad”, expresó el jefe de Estado, quien consideró un honor la participación del país en esta iniciativa internacional.

Según informó la Casa Blanca, Trump presidirá el Consejo de Paz y designó como miembros fundadores al secretario de Estado Marco Rubio, al ex primer ministro británico Tony Blair y a otros cinco referentes del ámbito político y financiero internacional.

El nuevo organismo tendrá a su cargo la supervisión del futuro gobierno de Gaza y trabajará en áreas vinculadas a la gobernanza, la reconstrucción del territorio, la atracción de inversiones y el financiamiento internacional. Además, Estados Unidos anunció la designación de un alto representante para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización encargada de garantizar la seguridad en la región.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward